ANDREA DENVER/ L’alleanza con Antonio Zequila contro Patrick Pugliese e quella doccia hot… (Gf Vip 4)

Andrea Denver ha riscoperto il suo lato bambino al Grande Fratello Vip 4. Lo abbiamo visto organizzare uno scherzo dopo l’altro e ora i gruppetti sembrano ancora più definiti in merito. Da un lato il modello al fianco di Antonio Zequila, per colpire Patrick Pugliese. Dall’altro quest’ultimo con Andrea Montovoli, che ricambiano spesso e volentieri i colpi subiti. Negli ultimi giorni, Andrea si è unito infatti a Er Mutanda per prendere di mira l’ex gieffino durante le prime ore del mattino. E’ stato il modello a legare una corda al piede dell’ignaro concorrente, ancora a letto nonostante la sveglia fosse già suonata per tutti. “Gli leghiamo i due piedi sotto al letto, così lui non si può muovere”, ha detto Zequila durante l’organizzazione del piano. “La fate passare sotto, la passate sopra e gli legate i piedi”, ha suggerito invece Aristide Malnati partecipando al momento strategico. Dopo aver scoperto da Antonio come fare il nodo alle corde, Andrea si è diretto in camerata e ha cercato di legare l’amico. Patrick però si è svegliato e ogni tentativo è andato in fumo. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver.

ANDREA DENVER: SOCIAL IN FIAMME PER LA DOCCIA HOT

Andrea Denver sta finalmente vivendo il suo attimo di tregua al Grande Fratello Vip 4. Anche se ignaro di quanto sta accadendo all’esterno della Casa, il modello non è più sotto inchiesta per via delle dichiarazioni fatte da Elisa De Panicis. Persino Paola Di Benedetto, che nelle scorse settimane lo ha ‘interrogato’ più volte in merito, sembra aver lasciato perdere tutto. Oppure no? E’ possibile che l’ex Madre Natura sia in realtà ancora sul chi va là e guardi con sospetto Denver, che ai suoi occhi potrebbe non aver raccontato proprio tutta la verità sul caso De Panicis. Mentre la comunità arcobaleno si concentra sulle docce di Andrea con Michele Cucuzza, in cui il modello ha mostrato qualcosa di più del dovuto, il resto del web sembra non apprezzare il ragazzo fino in fondo. Del resto non è un caso se le case di scommesse continuano a dare per certa la possibilità che Denver non riesca a superare le prossime settimane nel loft e che presto o tardi verrà rimesso in nomination, magari con uno dei suoi amici.

