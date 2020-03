Andrea Denver lascia il Grande Fratello Vip?/ “Mi viene voglia di uscire…”

Andrea Denver lascia il Grande Fratello Vip 2020? Il modello, scosso prima dall’abbandono di Adriana Volpe e poi dalle ultime notizie sul coronavirus che Alfonso Signorini ha deciso di dare ai concorrenti, pensa di abbandonare il reality. Denver, infatti, non nasconde di essere molto preoccupato per la situazione che sta vivendo l’Italia a causa del coronavirus e le ultime notizie di Signorini hanno accentuato la sua preoccupazione. “Purtroppo il contagio sta crescendo e l’Italia è il paese con più decedessi al mondo, ha superato anche la Cina secondo i dati certificati…”, ha spiegato il conduttore aggiungendo, però, come a Wuhan, la città da cui è partita l’emergenza, non ci siano più contagi. L’annuncio del direttore del settimanale Chi ha colpito profondamente Denver che si è lasciato andare ad una riflessione ammettendo di voler lasciare la casa.

ANDREA DENVER ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO VIP? “QUESTE BRUTTE NOTIZIE…”

Andrea Denver è sempre più scosso dalle notizie che arrivano dall’esterno. “A volte mi viene proprio voglia di uscire con tutte queste brutte notizie che ci arrivano ogni giorno…”, dice il modello. A pensarla come lui è anche Paolo Ciavarro che non nasconde di avere la stessa preoccupazione. “Anch’io la penso allo stesso modo…Anch’io vorrei andarmene, ma ormai siamo arrivati davvero alla fine…”, ammette il figlio di Eleonora Giorgi. A confortare i due ci pensa Patrick Ray Pugliese che maschera la propria preoccupazione dietro il sorriso e la voglia di continuare a vivere l’avventura nella casa. “Ragazzi non dobbiamo lasciarci andare a pensieri negativi…Magari arriviamo tutti e tre in finale…”, conclude Pugliese. L’insofferenza dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, dunque, aumenta in vista della finale che si svolgerà mercoledì 8 aprile.



