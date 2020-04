Andrea Denver “Se Adriana Volpe non fosse stata sposata..”/ “Voglio essere sincero..”

Pubblicità

Andrea Denver è ancora al centro del gossip per la scottante questione Adriana Volpe. In molti hanno notato l’attaccamento del bel Denverino alla conduttrice e hanno sperato in qualcosa di più tant’è che, ad un certo punto, si pensava davvero che la coppia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia potesse finire nel dimenticatoio a favore di quella più spinta tra Denver e la Volpe. Fatto sta che questo è rimasto un sogno proibito dei fan del Grande Fratello Vip 2020 ma la questione non sembra ancora essersi conclusa. Proprio nei giorni scorsi la conduttrice ha dovuto chiarire che con Andrea Denver c’è solo una splendida amicizia e che il rapporto con il marito va a gonfie vele ma lui continua a voler essere sincero e nella diretta di ieri su Chi è tornato sull’argomento rivelando il suo interesse per lei rimasto platonico solo perché lei sposata e lui fidanzato.

ANDREA DENVER RIPENSA AD ADRIANA VOLPE E SVELA CHE..

Andrea Denver torna a parlare proprio della questione in diretta sui social ammettendo che non pensava che la cosa si fosse percepita così tanto fuori dalla casa e poi torna ad ammettere che Adriana Volpe lo ha davvero colpito tanto: “Io ho fatto anche apprezzamenti nei suoi confronti e so che quelli son stati motivo di risate, ma io sono fatto così, se vedo una bella donna non mi nascondo. Faccio degli apprezzamenti, però Adriana è una donna di sostanza, va ben oltre l’aspetto estetico, lei mi ha colpito per il suo modo di fare, perché è stata un’amica sempre lì, vicino a me…mi piaceva, mi piace l’insieme di Adriana. È una persona che mi piace, una donna bellissima e io rispetto tantissimo la sua relazione e io sono felicissimo della mia relazione”. A quanto pare se i due si fossero incontrati in circostanze diverse e con una vita privata da single le cose sarebbero andate diversamente, almeno da parte di Andrea Denver.



