Andrea Dermanis, compagno Mika, chi è?/ “Insieme da 14 anni ma una crisi..”

Andreas Dermanis è l’ormai noto compagno di Mika, l’uomo che lo ha conquistato, per il quale ha fatto coming out ma che non ama stare sotto i riflettori e sotto la lente del gossip. Mika sarà ospite de La canzone segreta con Serena Rossi e a quel punto potrebbe svelare qualcosa di più proprio sulla loro storia d’amore dedicando a lui questo brano segreto che potrebbe emozionarlo o, perché no, farlo sorridere. Andrea Dermanis però non è solo il compagno del noto cantante ma a sua volta lavora nel mondo dello spettacolo, anche se dietro le telecamere e non sotto ai riflettori. Nella vita è infatti regista di documentari e videoclip musicali e proprio questo suo lavoro gli ha permesso di conoscere Mika sul set di uno show. Il loro non è stato un colpo di fulmine, anzi. Secondo i bene informati ci è voluto del tempo per permettere ai due di mettere insieme la loro relazione.

Mika/ Dagli attacchi omofobi alla paura per la sorella Paloma

Andrea Dermanis, compagno Mika, chi è?

Mika si è poi raccontato a Paris Match e di Andreas Dermanis ha rivelato: “E’ Una persona che ti fa dimenticare tutto, successi, fallimenti, pressione futuro”. Nonostante queste premesse, però, sembra che la lontananza e il fatto che l’artista sia sempre in giro per il mondo, abbia un po’ messo in crisi il loro rapporto tanto da arrivare alla rottura. Fu la madre di Mika che, dopo due mesi di lotte e combattimenti, lo spinse a tornare sui suoi passi e dal suo Andreas: “Lei ha combattuto per due mesi perchè lo riportassi indietro, con lui ho fatto coming out con la mia famiglia. Eravamo seduti in cucina e mia madre ha detto ‘Che differenza fa? L’ho sempre saputo e se non ne eri a conoscenza, questo è il tuo vero problema’”.

