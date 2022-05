Andrea Dermanis, il compagno di Mika/ Al suo fianco durante il coming out

Mika non ha mai nascosto al suo pubblico la sua omosessualità, ma non è stato semplice parlarne apertamente con la sua famiglia. Un ruolo fondamentale in questo lo ha avuto il suo attuale compagno, al suo fianco ormai da 15 anni, Andrea Dermanis. Era stato lui a raccontare qualche tempo fa come il suo coming out non abbia generato problemi nella mamma, nonostante lui temesse una reazione negativa.

“L’ho sempre saputo e se non ne eri a conoscenza, questo è il tuo vero problema!” – le ha risposto la donna. Il cantante si è così tolto un peso, come ha poi rivelato in occasione dell’uscita del suo album ‘ Il mio nome è Michael Holbroock’, dove emergevano parti della sua persona che fino a quel momento erano meno noti al pubblico. “La mia omosessualità? Un mostro chiuso nell’armadio. Avevo 13 anni quando ero consapevole di essere omosessuale – ha raccontato al ‘Corriere della Sera’ -. La mia diversità era un gigante, un mostro nell’armadio. Mi sono chiesto come avrei potuto essere me stesso senza farmi del male. Ho lottato per questo status quo e per conquistare un successo che per me ha significato salvezza e libertà. Oggi guardo quei mostri senza vergogna”

Mika e l’amore con il compagno Andrea Dermanis: lui è davvero speciale

L’amore tra Mika e il compagno Andrea Dermanis è nato in modo piuttosto casuale, come se il destino avesse agito per loro. I due si sono infatti conosciuti a un programma Tv a cui entrambi partecipavano: Andrea, infatti, è un regista, mentre il cantante era presente in veste di ospite.

Dermanis è di origine greca e ha lavorato con alcune delle emittenti più importanti, tra cui BBC, Channel 4, Sky Arte e MTV, oltre ad avere realizzato i video di diversi artisti. Non è mancata anche una collaborazione con il fidanzato, per cui ha curato il video di “Staring at the sun“.

A rendere ancora più solido il loro rapporto ci sono i loro caratteri, che risultano essere complementari: “È una relazione che dura senza averlo programmato – ha detto l’artista -. “Il mio partner si chiama Andy, fa documentari ed è una persona che conosco da tanti anni, stiamo insieme da molto tempo. È molto discreto, molto riservato e anche molto stronzo. Odia che si parli di lui, è un campagnolo, si può dire”.











