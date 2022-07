Andrea Dermanis, il compagno di Mika/ Fondamentale nel suo coming out

Mika ha sempre voluto avere un rapporto trasparente con i suoi fan ed è per questo che è ormai nota da tempo non solo la sua omosessualità, ma anche il nome della persona che gli ha rubato il cuore. Si tratta di Andrea Dermanis, regista e documentarista di origine greca, al suo fianco ormai da 15 anni. Nonostante i due siano popolari nei rispettivi campi, è davvero difficilissimo riuscire a vederli insieme nelle occasioni ufficiali proprio perché hanno fatto della discrezione il loro stile di vita.

Il loro legame sembra essere la dimostrazione di come spesso sia il destino a giocare per noi. Non a caso, il cantante non ha timore ad ammettere di avere conosciuto il fidanzato in modo assolutamente casuale, ma la lunghezza del loro rapporto conferma come sia forte il loro amore. “È una relazione che dura senza averlo programmato” – aveva detto il cantante in un’intervista a Mara Venier a ‘Domenica In’.

Mika e l’importanza di Andrea Dermanis nella sua vita

Dermanis è nato nel 1989 e non ha al momento un profilo Instagram personale. Tutto quello che è possibile recepire su di lui arriva quindi dal suo sito internet, che utilizza però per scopi puramente professionali. Nel suo settore è apprezzatissimo proprio per un duplice ambito di attività: da un lato realizza documentari per emittenti importanti come MTV, Sky Ate e BBC, dall’altro collabora con una serie di artisti noti per i loro videoclip, tra cui Bon Jovi e i Bastille.

Il sostegno di Andrea si è rivelato fondamentale per Mika anche per un momento importante, quello in cui ha deciso di fare coming out. I due sono la dimostrazione di come un amore “litigarello” riesca comunque a funzionare proprio perché lontano dalla monotonia: “Noi collaboriamo – ha detto l’artista libanese a ‘Donna Moderna’ -. Nelle cose importanti ma anche in quelle banali come per la ricetta ideale di un risotto ai funghi su cui possiamo confrontarci anche 2 ore – ha spiegato il cantante – Spesso litighiamo. Tanto, a voce alta. Ho molti amici che si stupiscono delle nostre scenate, loro non discutono quasi mai. Di solito, infatti, sono relazioni che non durano“.

