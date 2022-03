Andrea Di Carlo, chi è l’ex fidanzato di Arisa/ La stoccata a Vito Coppola e…

Andrea Di Carlo e la rottura con Arisa: “Non è fatta per stare in coppia…”

Andrea Di Carlo è rimbalzato alla cronaca rosa per la sua storia d’amore con la cantante Arisa. Dopo vari tira e molla, lo scorso ottobre i due si sono detti addio. Andrea Di Carlo è un personaggio influente nel mondo della televisione. Oltre ad essere stato manager di Arisa, Andrea ha lavorato con molte persoanalità dello spettacolo tra cui Can Yaman e il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Andrea è anche autore televisivo tanto che tra i programmi su cui ha apposto la sua firma c’è anche “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone a cui è legato da una profonda amicizia. Andrea Di Carlo e Arisa si erano conosciuti per la via del lavoro e dopo essere stati beccati dai paparazzi sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro storia. Pare che la loro storia fosse naufragata per priorità diverse. Lei, che aveva chiesto al compagno di trasferirsi a Milano, avrebbe voluto comunque una relazione non oppressiva, tanto che lui avrebbe dichiarato che la cantante è una donna che non riesce a gestire le regole.

In un’intervista al settimanale Oggi, Andrea Di Carlo aveva infatti rivelato: “Arisa è una persona straordinaria, un genio, un’artista con la A maiuscola. Ma non è fatta per stare in coppia, o almeno non con me”. I due erano anche ad un passo dal matrimonio ma è bastata un’intervista di Arisa a “Domenica In” a scombinare tutti i piani. Nell’intervista, Arisa non aveva mai nominato Andrea Di Carlo lasciando intendere che la storia stava vivendo un momento difficile. Un brutto colpo per Andrea Di Carlo che su Instagram aveva risposto: “Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo”.

Andrea Di Carlo aveva rilasciato un’intervista esclusiva al Settimanale Oggi spiegando i motivi che avevano portato alla rottura del rapporto con Arisa. Il manager non si sentiva apprezzato e pensava che Arisa lo avesse usato per dimenticare l’ex: “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”, aveva spiegato.

Andrea Di Carlo però evidentemente non s’è né fatta una ragione. Nella giornata di ieri, il manager ha lanciato una vera e propria bomba che riguarda il rapporto tra la sua ex Arisa e il ballerino Vito Coppola. Andrea Di Carl in una storia Instagram non ha solo insinuato che Vito fosse omosessuale ma anche chiaramente fatto intendere che la storia con Arisa fosse falsa: “Gay morning moment! Sottotesto-Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno”. Per il momento, né Arisa né Vito Coppola hanno voluto replicare. In molti si chiedono però come mai Andrea Di Carlo abbia voluto spifferare questa verità. Vendetta o voglia di mettersi in mostra?











