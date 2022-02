Andrea Di Carlo, chi è l’ex fidanzato di Arisa?/ Non solo autore televisivo…

Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa e manager di…

Arisa torna in prima serata con “Il cantante mascherato“. Dopo la splendida vittoria ottenuta a “Ballando con le stelle” la cantante lucana torna su Rai 1. Protagonista dal carattere estroverso, Arisa sembra attualmente impegnata con Vito Coppola, maestro di ballo. Precedentemente è stata invece fidanzata con Andrea Di Carlo. Manager e autore televisivo italiano, negli ultimi tempi è diventato piuttosto noto al grande pubblico per essere stato il fidanzato della cantante. Inoltre, Andrea Di Carlo è stato anche il suo manager. Tra i suoi clienti spiccano anche Can Yaman, noto attore turco, e Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan. La coppia era pronta a sposarsi nel 2021, ma dopo la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo tutto è naufragato. Poi ad aprile del 2021 la coppia è stata fotografata di nuovo insieme, ma ora la fine sembra definitiva.

Andrea Di Carlo è nato a Roma il 6 febbraio, ma non sappiamo in realtà di quale anno. Lo conosciamo per essere un noto manager e autore televisivo e anche agente di molti VIP italiani. In tutti questi anni ha lavorato in televisione seppur dietro le quinte ed ha collaborato come autore alla realizzazione di diversi programmi Mediaset tra i quali il “Grande Fratello” e “Live non è la d’Urso”. Ha lavorato anche in RAI sempre dietro le quinte e nello specifico è stato l’autore di uno dei programmi di grande successo e condotto da Serena Bortone ovvero “Oggi è un altro giorno”. Di Carlo però non è soltanto un autore televisivo ma è anche il manager di diversi volti noti della televisione. È il titolare infatti dell’Adc Management, l’agenzia che si occupa di diversi artisti e da cui tra l’altro il programma “Oggi è un altro giorno” prende i suoi ospiti. È il manager anche del noto attore nonchè sex simbol turco Can Yaman protagonista del gossip italiano degli ultimi tempi, per via della sua storia d’amore con Diletta Leotta che forse è giunta al termine.

