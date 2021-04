Andrea di Carlo, ex di Arisa/ “Matrimonio? Impegno serio che lei…”

Andrea di Carlo è quello che possiamo definire tecnicamente il quasi marito di Arisa. Lei adesso è di stanza ad Amici 2021 e oggi pomeriggio sarà a Verissimo per parlare del programma e della sua vita e sicuramente non potrà dimenticare un anno bello e complicato allo stesso tempo. Proprio in queste complicazioni Arisa potrà metterci dentro anche il suo fidanzato e quasi sposo Andrea di Carlo, il noto manager e autore di programmi tv, che ha fatto impazzire i fan quando, qualche mese fa, proprio a ridosso di Sanremo 2021, ha postato una foto di un suo bacio con Arisa. Da lì a poco i social li hanno visti spesso insieme, anche in storie Instagram che arrivavano direttamente dal loro letto, e poi? Il silenzio.

Andrea di Carlo, ex di Arisa: lei ha detto no al loro matrimonio ma…

Proprio sui social dove tutto era nato, tutto si è chiuso con un posto di Andrea di Carlo che annunciava che il matrimonio con Arisa di cui tanto si parlava, non ci sarebbe stato e non solo. I due hanno interrotto la loro relazione ma senza polemiche, solo qualche velata accusa. Secondo il manager, infatti, il loro rapporto sarebbe finito per via della cantante poco propensa a sposarlo a settembre nonostante il suo impegno e la sua proposta. Dall’altro canto, invece, Arisa ha voluto precisare che non è possibile sposarsi in così poco tempo, solo dopo sei mesi ed è questo che l’ha bloccata, ha chiesto solo di essere sicura del loro rapporto prima di fare un passo così importante. Cosa succederà a quel punto? In molti sperano che arrivi la conferma dei loro sentimenti e che tutto si possa sistemare anche se in molti hanno ipotizzato che la loro storia fosse creata ad uso e consumo della partecipazione di Arisa a Sanremo 2021.

