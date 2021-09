Andrea Di Carlo, ex fidanzato Arisa/ Sono tornati insieme? La conferma: “Si amano…”

Andrea Di Carlo e Arisa sono una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. O ‘ex’ coppie: la notizia ufficiale è che i due si sarebbero lasciati, ma qualcuno, ancora oggi, si ostina a sostenere che tra i due il sentimento non sia mai del tutto finito. Uno di questi è Roberto Alessi, che nella sua rubrica Up&Down su Novella 2000 insinua il dubbio che i due siano tornati insieme. Più precisamente, secondo il direttore, quella tra Arisa e Andrea sarebbe una relazione molto tormentata, un continuo tira e molla che andrebbe avanti ormai da qualche mese.

Queste le parole di Alessi: “È praticamente impossibile sapere se stanno o non stanno insieme. Mentre scrivo so che si amano ma non che è detto che tra un paio d’ore…”. Intanto, in questo periodo, si discute molto sulla scelta di Arisa di lasciare Amici di Maria De FIlippi e di dire di ‘no’ alla proposta di Milly Carlucci che l’avrebbe voluta a Ballando con le stelle. C’entrerà forse il suo ritorno di fiamma con Andrea, unito al fatto di voler curare di più l’aspetto ‘privato’ della sua vita?

Andrea Di Carlo: è ritorno di fiamma con Arisa?

Nei suoi ultimi interventi pubblici, Arisa ha parlato del suo desiderio di crearsi una famiglia mettendo un po’ da parte la frenesia della vita da star. Lei e Andrea si sarebbero dovuti sposare lo scorso 2 settembre, ma alla fine la cerimonia è stata annullata. Anzi, per meglio dire, non è stata mai organizzata. Da parte di lui, però, c’era stata una proposta seria, e Arisa, in un primo momento, è sembrata disposta ad assecondarlo. Salvo cambiare idea proprio sul più bello.

Tutte queste contingenze fanno pensare che tra Arisa e Andrea Di Carlo ci fosse qualcosa di serio. E non è detto che non ci sia ancora: Alessi, in particolare, ne è assolutamente convinto. Il direttore di Novella 2000 ha confermato che i due si sono riappacificati, lasciando ben sperare i fan della coppia. Roberto Alessi è molto amico del manager Di Carlo, che vanta nella sua scuderia anche personaggi del calibro di Can Yaman.

