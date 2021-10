Andrea di Carlo ex fidanzato di Arisa/ “Non vuole incontrarmi, lo ha chiarito agli autori di Ballando”

Andrea di Carlo “non vuole vedermi a Ballando con le stelle”

Il clima a Ballando con le Stelle è già bollente. Una tra le concorrenti appena annunciate del nuovo show è Arisa che da poco si è lasciata con il fidanzato e manager Andrea Di Carlo, che si è confidato ad Oggi affermando: “Questa è la rottura definitiva. Arisa è una persona straordinaria, un genio, un’artista con la A maiuscola. Ma non è fatta per stare in coppia, o almeno non con me”. Andrea di Carlo però, per lavoro segue due concorrenti di Ballando con le stelle: Morgan e Federico Fashion Style e la sua rottura con la cantante di sicuro non gli rende il lavoro più facile: “Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show, abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”.

I due si era già lasciati clamorosamente a marzo, anche se la loro relazione è stato un continuo tira e molla: “Questa estate è andato tutto benissimo. Io l’ho seguita nel suo tour ero il suo amante, fidanzato, marito e assistente. Poi, dopo un viaggio a Napoli per lavoro è precipitato tutto. Sono corso a Napoli per andare a prenderla dall’aeroporto. La sera a cena mi ha portato in un ristorante molto affollato, non sono riuscito a mangiare perché venivamo interrotti ogni cinque minuti […] Ho avuto l’impressione che volesse far vedere agli altri di avere un uomo”.

Andrea di Carlo e Arisa: la loro rottura è definitiva

La rottura definitiva tra Andrea di Carlo e Arisa è avvenuta quando i due stavano tornando al paese di origine della cantante e dopo un litigio Arisa ha deciso di fare l’ultimo tratto a piedi e di non vedere più il suo compagno: “Sono tornato a Roma con le sue valigie, che ho portato a Ballando. Avrebbe almeno potuto farmi salire a casa, pranzare, riposare mezz’ora. E invece no. Secondo me non voleva che andassi dai suoi”.

Andrea di Carlo però sembra aver superato la relazione con Arisa postando una foto con un’altra ragazza: “L’ho trovata in gran forma, molto bella, mi ha attratto. In più è una persona normale, con cui posso confidarmi, piena di piccole attenzioni”. La sua relazione con Arisa era iniziata per permettere alla ragazza di dimenticare il suo ex, l’amore è nato successivamente ma, secondo le parole del manager, la cantante non ha rispettato alcune regole fondamentali in una coppia: “Mi chiedeva di mettere in affitto la mia casa a Roma e trasferirmi a Milano, ma io a Roma ho i figli”. L’unico auspicio di Andrea è che con la nuova avventura a Ballando con le Stelle Arisa non gli renda la vita impossibile.

