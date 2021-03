ANDREA DI CARLO, FIDANZATO ARISA/ A settembre le nozze: “Sono innamoratissimi”

Arisa e Andrea Di Carlo si sposano. Ormai è ufficiale: a dare la notizia, durante la puntata di Ogni mattina andata in onda su Tv8 il 22 febbraio scorso, è stato il giornalista Santo Pirrotta, a cui è affidata la rubrica di cronaca rosa Un Santo in paradiso. A detta di Pirrotta, i due hanno iniziato a frequentarsi a fine settembre, e la proposta di matrimonio ‘lampo’ non dovrebbe stupire, visto che tra loro è avvenuto un vero e proprio ‘colpo di fulmine’. “Sono bellissimi da vedere insieme”, assicura il cronista. Secondo altre indiscrezioni diffuse da Chi, le nozze – inizialmente previste per maggio – sarebbero state posticipate a settembre, complice anche la situazione pandemica. La data prescelta è precisamente il 2 settembre 2021.

Matrimonio in vista per Arisa e Andrea Di Carlo

Arisa, quest’anno in gara a Sanremo 2021 con il brano Potevi fare di più, è innamoratissima di Andrea Di Carlo. Già qualche mese fa, Rudy Zerbi, suo collega nella scuola di Amici, aveva dichiarato che l’artista si era ufficialmente fidanzata. Il nome di Andrea è venuto fuori solo in un secondo momento, quando sul settimanale diretto da Alfonso Signorini è apparsa la conferma circa il loro matrimonio. Inizialmente, infatti, la cantante lucana si era mostrata restia a condividere dettagli sulla sua nuova relazione. Poi sono arrivate le prime foto postate sui social network e in particolare su Instagram, dove Arisa rende pubblica buona parte della sua vita. Lo scatto con un anello di fidanzamento in bella vista, infine, ha contribuito a dissipare gli ultimi dubbi.

Chi è Andrea Di Carlo, fidanzato e manager di Arisa

Insomma, si può dire che quello tra Arisa e Andrea Di Carlo non sia solo l’ennesimo flirt con al centro una celebrità. Quanto al loro primo incontro, non si hanno molte testimonianze. Sappiamo che Andrea è il suo manager (oltre a essere quello di tanti altri vip, come Can Yaman e Federico Fashion Style) e lavora nel dietro le quinte di diversi programmi Rai e Mediaset. Ha avuto tre figli – Tommaso, Matteo e Davide – da una precedente relazione, ma anche in questo caso è difficile reperire ulteriori dettagli.



