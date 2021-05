Andrea di Carlo, fidanzato Arisa, minaccia Giuseppe Candela?/ “Se parlo di lui..”

Andrea di Carlo, fidanzato Arisa, minaccia Giuseppe Candela? Scoppia la bomba sul manager e autore televisivo che avrebbe minacciato il giornalista reo di continuare a parlare di lui e del suo rapporto con la sua compagna e non solo. A far esplodere la bomba ci ha pensato proprio Giuseppe Candela (collaboratore di Dagospia ed FqMagazine) che proprio su Twitter ha avuto modo di raccontare a chi lo segue quello che è successo in queste ultime ore e, in particolare, ha spiegato di aver ricevuto dei messaggi minatori proprio da Di Carlo pronto a ‘mandare qualcuno sotto casa sua’ per metterlo a tacere. In particolare, si legge: “I fatti. Qualche giorno fa ho ricevuto una serie di messaggi dal manager televisivo Andrea Di Carlo. Messaggi contenenti insulti, offese e minacce ripetute”.

Arisa e Martina Miliddi al Grande Fratello Vip?/ Signorini al lavoro per il cast...

Andrea di Carlo, fidanzato Arisa, minaccia Giuseppe Candela?

Il racconto poi continua a Giuseppe Candela poi va oltre ammettendo di aver ricevuto minacce scritte e anche dalla diretta voce del compagno di Arisa che si direbbe pronto ad inviare sotto casa sua qualcuno che possa fargli cambiare idea: “Di Carlo mi ha fatto sapere, attraverso il testo e dalla sua viva voce, che se mi fossi occupato ancora di lui avrebbe mandato qualcuno sotto la mia abitazione per farmela pagare“. Ma cosa è successo di così grave da spingere Andrea di Carlo a questo tipo di reazione esagerata e minacciosa? Sembra che tutto sia nato per un indovinello, senza alcun riferimento, a firma di Candela per Dagospia nella sua rubrica A lume di Candela e a quel punto abbia iniziato a minacciare il giornalista: “Il manager si è inspiegabilmente riconosciuto in un indovinello pubblicato sul sito a mia firma. Indovinello che non presentava riferimenti diretti o indiretti alla sua persona. Insulti, offese e minacce.. Per questo motivo ho presentato denuncia alla Polizia di Stato.. La parola passa ora alla giustizia, nella quale confido senza alcun dubbio”.

LEGGI ANCHE:

Rudy Zerbi ad Arisa "Io ti tocco e.."/ Lei "Ho tanti freni a casa": battuta all'ex fidanzato Andrea Di Carlo?Arisa e Stash, duetto ad Amici 2021/ "Un augurio per tutti", ma sui social notano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA