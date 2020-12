Andrea Di Carlo, fidanzato Arisa/ Un bacio e un cuore rosso sui social: il web…

Il 2020 si sta concludendo nel migliore dei modi per Arisa che, dopo essersi lanciata nella nuova avventura professionale diventando un’insegnante di Amici 20, ha ricevuto la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Tuttavia, la novità più dolce è la presenza di un nuovo amore nella vita della cantante che, nelle scorse ore, è uscita allo scoperto con l’uomo che ha conquistato il cuore. Il fortunato si chiama Andrea Di Carlo, è un autore televisivo ed è anche il manager di Arisa. Lavorando insieme, tra i due sarebbe scattata la scintilla come testimoniano i primi momenti insieme condivisi sui social. A rendere pubblico tutto è stato proprio Andrea Di Carlo pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui bacia una donna che è stata riconosciuta da tutti. Il web non ha avuto dubbi nell’attribuire le labbra baciate da Andrea Di Carlo ad Arisa che è poi apparsa anche in una storia del fidanzato.

ANDREA DI CARLO, IL FIDANZATO DI ARISA CONQUISTA TUTTI

Grande entusiasmo da parte dei fan di Arisa per il suo nuovo fidanzato. Andrea Di Carlo, con il suo fascino, ha fatto breccia non solo nel cuore della cantante, ma anche dei suoi fans. Sotto la foto pubblicata da Andrea Di Carlo che, nella didascalia ha lasciato un semplice cuore rosso, sono tantissimi i commenti degli utenti che promuovono a pieni voti la nuova coppia. “Meraviglioso amore, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il vostro nome. Arisa è una donna straordinaria, ed Amici sta facendo un lavoro pazzesco!”, scrive una follower. “Viva l’amore sempre”, aggiunge un’altra. “Siete adorabili”, “Bellissimi”, aggiungono altri. Andrea Di Carlo, dunque, sarà l’uomo giusto per Arisa? La cantante avrà finalmente trovato il suo principe azzurro? Ai posteri l’ardua sentenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Di Carlo (@andreadicarlo)





