Andrea di Carlo fidanzato con Arisa?/ Dopo l’addio a Oggi è un altro giorno..

Andrea di Carlo è quindi il fidanzato ufficiale di Arisa? Nei giorni scorsi ad Amici lei stessa aveva sottolineato il fatto di essere single in risposta a Rudy Zerbi che aveva tirato in ballo il suo fidanzato ma, a quanto pare, mentiva e sapeva di farlo. A far di nuovo tornare l’attenzione sulla sua vita è la foto di un bacio che propri il suo manager, o almeno così si diceva, ha postato sui social mostrando le sue labbra attaccate a quelle di una misteriosa donna, che sia proprio Arisa la fortunata? Il bel Can Yaman italiano, almeno secondo quanto dicono le fan sui social, dovrebbe essere il fidanzato della bella Arisa che si riconosce nella foto per via delle labbra e così mentre lei festeggiava il suo approdo a Sanremo 2021, lui annunciava il suo addio a Oggi è un altro giorno, almeno come autore.

Andrea di Carlo bacia Arisa in una foto sui social

La foto del bacio di Andrea di Carlo e Arisa ha fatto già il giro del web e sui social, ma chi è il fortunato? Andrea Di Carlo è un agente di volti di spettacolo e autore televisivo e proprio fino a qualche giorno fa era dietro le quinte di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone, fino a quando non ha deciso di lasciare non senza polemiche (visto che è stato accusato di conflitto di interessi). Proprio lui ha scritto: “Grazie a Stefano Coletta (tu sai). Ai miei colleghi auguro un buon Natale e li stringo uno ad uno. Ora finalmente i mascalzoni potranno dedicarsi ad altro ma a loro auguro di essere felici almeno la metà di quando sono felice io. Cara Rai1, ti abbraccio come un figlio abbraccia la propria mamma”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA