Andrea Di Carlo, nuovo fidanzato Arisa?/ Foto, il bacio su Instagram

Andrea Di Carlo sarebbe il nuovo fidanzato di Arisa, la cantante di “Sincerità” e “La Notte”. La conferma arriva dai social con la foto di un tenero bacio fra la nuova professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi e il manager e autore televisivo. L’indiscrezione era arrivata a sorpresa durante una delle dirette della scuola di Amici quando Rudy Zerbi rivolgendosi ad Arisa aveva parlato di un nuovo fidanzato. La cantante in quell’occasione aveva smentito la cosa dicendo: “io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire cose mie”. A distanza di pochi giorni è stato proprio Andrea a pubblicare uno scatto in cui si vede baciare la cantante di Pignola. Un tenero bacio accompagnato da una didascalia breve, ma coincisa: una emoticon a forma di cuore. Ma chi è Andrea Di Carlo?

Chi è Andrea Di Carlo, fidanzato di Arisa

Stando alle prime indiscrezioni Andrea Di Carlo non solo è il manager di Arisa, ma anche un autore televisivo che annovera tra i diversi programmi a cui ha lavorato anche “Oggi è un altro giorno”, il talk di informazione ed attualità condotto da Serena Bortone su Rai1. Non solo, Di Carlo è titolare della Adc Management, un’agenzia che lavora con diversi artisti tra cui c’è anche Arisa. Sui social Di Carlo è seguito da 10mila persone e nella sua gallery ci sono diverse foto con personaggi famosi: da Asia Argento ad Ornella Muti fino al sex symbol Can Yaman. Con Arisa oltre alla foto col bacio c’è anche un altro scatto in cui si legge: “da cosa nasce cosa. E poi la COSA” con tanto di tag al profilo di Arisa. Che dire non resta che attendere la conferma ufficiale da parte di Arisa che sui social, al momento, non ha pubblicato nessuna foto in compagnia del nuovo presunto fidanzato.



