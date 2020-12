Andrea Di Piero/ Colpo di scena agli esami finali? (Il Collegio 5)

Andrea di Piero è uno dei protagonisti de Il Collegio 5 e in molti sono convinti che non ci siano dubbi sulla sua promozione, ma se così non fosse? Il finale dell’edizione dei record del docureality di Rai2 per Andrea di Piero potrebbe finire proprio come è iniziata ovvero in cima ai pensieri dei suoi professori che in queste settimane hanno continuato a premiarlo. Suo unico, degno nemico era proprio Andreini ma le cose non sono andate come previsto. Quando Di Piero è riuscito a superarlo nella classifica settimanale e nei voti della settimana, Andreini ha dato di matto dicendosi convinto che i professori abbiano delle preferenze e che tra queste c’era proprio il suo rivale. Quando lo ha visto al primo posto mentre lui si è fermato al secondo, ha promesso vendetta e così è stato fino a quando Andreini non è stato cacciato via ed espulso.

Andrea Di Piero de Il Collegio 5, colpo di scena agli esami finali?

Cosa ne sarà adesso di Andrea di Piero? In realtà il promo de Il Collegio 5 non mostra molto su di lui, anzi, in alcuni frangenti non riusciamo proprio a vederlo, ma rimane il fatto che il giovane è uno dei favoriti agli esami finali, uno di quelli che sicuramente riuscirà ad uscire con il migliore dei voti se non addirittura con i complimenti della commissione esaminatrice. Gli intoppi possono esserci sempre ma siamo sicuri che Il Senatore alla fine saprà regalare grandi soddisfazioni al pubblico e ai suoi fan che hanno affollato in queste settimane i suoi profili ufficiali.



