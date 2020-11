Andrea di Piero/ Il senatore pronto a colpire ancora… (Il Collegio 5)

Andrea di Piero è uno dei protagonisti di questo Il Collegio 5. I nuovi ragazzi stanno tenendo alta l’asticella degli ascolti di Rai2 al martedì sera mentre sui social impazzano quelli che sono i protagonisti, nel bene e nel male, di questa edizione. Tra questi non possiamo non mettere il sofisticato Andrea di Piero. Dallo scorso 27 ottobre anche il senatore de Il Collegio è di fatto entrato al Regina Margherita di Anagni per conquistare la sua licenzia media e che non si è dovuto allontanare molto da casa visto che arriva da Fiuggi, un comune vicino a Frosinone e alla stessa Anagni. Di lui sappiamo che ha 16 anni e che con il suo stile ‘antico’, educato e pacato, ha conquistato già i social. Lui è il luminare dell’edizione, si ispira di continuo a D’Annuncio e al suo concetto di bello ed è già stato etichettato come il “senatore d’annunziano”.

Andrea di Piero ne Il Collegio 5 è il senatore

Andrea di Piero ne Il Collegio 5 ha esordito al grido di ‘il trap mi fa schifo’ e ancora ‘Io sono nato con la camicia’. Il suo modo di esprimersi è davvero inusuale per i ragazzi della sua età e il suo linguaggio perfetto e senza accento, cornice di tutto questo è l’eleganza che lo contraddistingue. La stessa madre lo ha presentato come un ragazzo di un’altra epoca ma con un’ambizione molto grande così quanto la sua curiosità e la voglia di sapere. Le passioni di Andrea di Piero sono arte e di scrittura. Nelle prime puntate de Il Collegio si è messo in mostra per i suoi consigli e il suo essere primo della casse, cosa gli vedremo fare questa sera in questa nuova puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA