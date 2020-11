Andrea Di Piero/ Il “senatore” rompe una maniglia: punito dalla prof (Il Collegio 5)

Andrea di Piero detto il Senatore è tra i gli allievi protagonisti della nuova edizione de Il Collegio 5, il docu-reality di successo in onda su Rai2. Quest’anno il reality show è ambientato nel 1992 e sin dalle prime puntate il giovane ragazzo si è fatto notare conquistandosi il titolo del “sofisticato” di questa quinta edizione. Il Senatore, come è stato soprannominato, ha fatto il suo ingresso nel Collegio Regina Margherita di Anagni per studiare e conseguire la licenza media. Andrea viene da Fiuggi ed ha 16 anni e si è immediatamente differenziato dagli altri compagni per il suo stile riservato, ma sofisticato. Andrea ha conquistato il pubblico dei social e dei suoi coetanei per il suo modo di porsi, parlare; comportamenti ed atteggiamenti che per il 16enne di Fiuggi sono legati alla figura di Gabriele D’Annunzio, uno dei suoi poeti e scrittori di riferimento. Proprio questa sua passione per il D’Annunzio ha portato il popolo dei social a definirlo “il senatore d’annunziano”

Andrea di Piero de Il Collegio punito dalla professoressa Petolicchio

Andrea Di Piero è indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione de Il Collegio 5, il docu-reality diventato oramai un cult per i giovanissimi. Durante l’ultima puntata “il senatore d’annunziano”, come è stato etichettato dal popolo dei social, si è molto arrabbiato per una intromissione da parte dei compagni di classe nella sua camera da letto. Subito dopo la lezione di recitazione dedicata alla figura di William Shakespeare, Di Piero rientrando nella sua stanza si è reso conto che qualcosa non quadrava; il “senatore” cercando proprio di entrare in camera ha rotto la maniglia della stanza. La cosa è costata una punizione da parte della professoressa Maria Rosa Petolicchio che ha richiesto ad Andrea di recuperare 25 mila lire. Punizione a parte, il percorso di Andrea all’interno de Il Collegio prosegue alla grande e le sue frasi sono già un cult per tantissimi giovanissimi. Da “il trap mi fa schifo” a “Io sono nato con la camicia”, Di Piero con il suo modo inusuale di parlare e proporsi al grande pubblico ha già conquistato l’approvazione dei social (e non solo)!.



© RIPRODUZIONE RISERVATA