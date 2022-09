Andrea Dianetti, chi è il concorrente Tale e Quale Show 2022/ “Imitazioni? Spero qualche cantante francese”

Chi è Andrea Dianetti? la carriera televisiva dopo amici e Tale e Quale Show 2022

L’attore, regista e conduttore televisivo e radiofonico Andrea Dianetti sarà uno dei dodici concorrenti di Tale e Quale Show. Il giovane trentacinquenne, che ogni giorno inonda il suo profilo Instagram con la sua simpatia, è pronto per questa nuova avventura, anche se è un po’ intimorito dalla possibilità di dover cantare canzoni in lingua straniera, soprattutto in francese, cosa che non è molto bravo a fare.

A Tv Sorrisi e Canzoni il giovane artista ha dichiarato: “Vorrei imitare un mito come Renato Zero. Spero non mi capiti qualche cantante francese, a malapena parlo inglese! Carlo? Mi avrà scambiato per qualcun altro”. L’esperienza a Tale e Quale Show sarà nuova per Dianetti ma non del tutto. Nel 2005 infatti l’attore ha avuto molto successo all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e si è aggiudicato la seconda posizione nella categoria recitazione. Da quel momento in poi ha lavorato al teatro, al cinema e anche in televisione come inviato, doppiatore, ospite e presentatore. Tra i suoi ultimi successi c’è quello del programma di Michelle Hunziker “All Together Now” a cui lui ha preso parte come giurato.

Andrea Dianetti e la relazione con Miriam Milani

Andrea Dianetti è molto riservato in merito alla sua vita privata e anche sui social non ne parla quasi mai. Quando aveva solo 9 anni ha perso il padre ma è rimasto molto attaccato al suo ricordo e porta sempre con se il suo portachiavi. Per lui il legame con la famiglia e i valori che gli hanno insegnato sono molto importanti e sicuramente li trasmetterà ai suoi figli quando sarà il momento.

Per ora Andrea Dianetti ha una bellissima relazione con Miriam Milani, una ragazza ben lontana dai riflettori, che lavora come commessa presso il Retail Group Spa ed è anche una studentessa. Nonostante l’attore tuttofare non parli molto della loro relazione, il suo profilo Instagram e pieno di loro foto, video e Tik tok molto ironici e divertenti e poco tempo fa, l’attore aveva rilasciato qualche parola in merito per ringraziare i suoi fan: “Ragazzuoli io vi ringrazio per la gioia con cui state reagendo a questa mia apparente, si spera, stabilità sentimentale. Non pensavo foste stati così tanto contenti, sembra quasi che vi siate tolti un peso. Io per una vita ho sempre detto che si sta bene da soli e infatti è vero! Poi finalmente vuoi stare con qualcun altro, se ti va. Quindi una cosa non esclude l’altra e, insomma, sono contento, sto bene!”.

