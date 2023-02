Andrea Dianetti, chi è/ La morte del padre Roberto, la fidanzata Miriam Milani

Andrea Dianetti, chi è: la prematura morte del padre

Andrea Dianetti sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 17 febbraio, di Oggi è un altro giorno. Nato a Roma nel 1987, Andrea ha perso il padre quando aveva solo 9 anni: “Mio padre si chiamava Roberto aveva un anno più di me, non c’è età che tenga, anche se è passato del tempo. Non voglio fare pena a nessuno. Io ho nonna, mia sorella, mia mamma e la mia ragazza, sono coperto d’amore, però ci sono delle figure che hanno una valenza importante e sarebbe bello portarsele più a lungo possibile”, ha detto l’attore durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show.

Dianetti si è fatto conoscere dal piccolo schermo nel 2006, a 18 anni, grazie alla partecipazione alla quinta edizione di Amici di Maria De Filippi nella categoria recitazione. Successivamente viene scelto per diverse fiction come “I Cesaroni”, “Camera Café” e “Un medico in famiglia”.

Miriam Milani: la fidanzata di Andrea Dianetti

Durante Amici di Maria De Filippi, Andrea Dianetti ha avuto una storia con Francesca Maiozzi. Ma da qualche tempo l’attore è legato a Miriam Milani, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Diplomata presso il Liceo Linguistico Mancinelli e Falconi, Miriam è iscritta all’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO con indirizzo psicologia. Nel luglio 2020, Miriam ha dedicato un romantico post ad Andrea: “Con la nostra complicità, con il nostro capirci solo guardandoci come se ci conoscessimo da sempre, con tutto l’amore e la serenità che ci diamo ogni giorno, con i miei ultrasuoni emessi alla mezzanotte del mio compleanno quando ti trovai lì senza aspettarmelo. Insomma, con tutto quello che siamo noi sono tornata a credere nell’amore o forse ho iniziato proprio così”.

