Andrea Dianetti è Achille Lauro, Tale e Quale Show 2022/ La rabbia dei social

Andrea Dianetti è Achille Lauro: nuova prova convincente a Tale e Quale Show 2022 nonostante tutto?

Andrea Dianetti dovrà imitare Achille Lauro nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 di oggi, 21 ottobre. Il pubblico social non ha preso bene la notizia e ha difficoltà ad immaginare un ragazzo umile, delicato, composto come Dianetti interpretare un personaggio eclettico, multiforme e dalle mille sfumature come Lauro. La trasformazione sarà eclatante sia per il trucco che per l’interpretazione che dovrà dare al brano. Anche i costumisti avranno molto da fare, d’altronde Lauro fa sempre discutere. Il pubblico social dopo la performance nei panni di Claudio Baglioni si è schierato dalla parte di Malgioglio.

Claudio Lauretta è Renato Zero, Tale e Quale Show 2022/ Rischio caricatura

Questa volta Andrea non ha convinto. Per l’esibizione si può apprezzare soltanto l’impegno, come imitatore deve sforzarsi ancora molto per essere un’altra persona, anche se in molti hanno encomiato di più l’imitazione di Gianni Morandi, dove vocalmente è stato la fotocopia. Andrea è dotato di voce e intonazione, ma dovrebbero affidargli personaggi più adatti a lui, non Claudio Baglioni. Oltre alla voce è venuta a mancare la similitudine fisica con il cantautore romano. Un follower ha visto una somiglianza con “Edward mani di forbice”.

Miriam Milani, chi è la fidanzata di Andrea Dianetti/ "Tornata a credere nell’amore"

Standing Ovation per Andrea Dianetti nell’ultima puntata di Tale e Quale Show

Nella terza puntata di Tale e Quale Show Andrea Dianetti ha interpretato un Claudio Baglioni anni 70 con il brano “Sabato pomeriggio”. Dal punto di vista emozionale è stata un’impresa difficile, visto che per l’attore il cantante romano è un mito e si è impegnato molto per portare sul palco un’esibizione degna di nota. Quando è arrivato il momento di esibirsi, la trepidazione è venuta a galla. Alla fine della performance il pubblico ha risposto con una standing ovation. Nonostante Dianetti ha rappresentato la versione giovanile di Baglioni, la somiglianza era molto lontana. Per quanto riguarda la voce, alcune sfumature hanno ricordato il cantautore romano, ma l’imitazione non è stata perfetta. Loretta Goggi si è complimentata con i truccatori che hanno dovuto fare un grande lavoro di trasformazione per far somigliare Dianetti a Baglioni. La giurata ha apprezzato la voce, che ricordava molto il cantautore romano.

Alessia Abruscia, Il Collegio 7/ Litiga con professori e collegiali: "Fate schifo!"

Panariello la settimana scorsa non ha apprezzato molto Gianni Morandi, mentre questa volta Claudio Baglioni lo ha convinto di più. Malgioglio come al solito non è stato d’accordo con la giuria in quanto la voce non somigliava affatto, sono mancate le estensioni vocali e la potenza. Per Malgioglio il cantautore romano non cantava così nemmeno a sei anni. Il pubblico ha contestato il suo giudizio. Alla fine della puntata Andrea Dianetti ha totalizzato 51 punti classificandosi al sesto posto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA