Andrea Dianetti è Damiano dei Maneskin a Tale e Quale Show Torneo 2022/ I russi…

Andrea Dianetti nel cast di Tale e Quale Show Torneo 2022

Andrea Dianetti è tra i concorrenti di Tale e Quale Show Torneo 2022. Dopo il secondo posto, alle spalle di Antonino, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha tutte le carte in regola per poter aspirare alla vittoria della fase del torneo del varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti su Rai 1. In occasione del torneo dei campioni Andrea Dianetti si calerà nuovamente nei panni di Damiano Daviv dei Maneskin, che aveva già imitato nella prima puntata, cantato sulle note di Beggin’. Scelta particolare, considerando che Dianetti ha vinto due puntate di Tale e Quale Show 2022 con le imitazioni di Irama e Gianna Nannini. Vero anche che nei giorni scorsi il giornale russo “Kinoafisha” ha dedicato un articolo a Damiano David utilizzando come immagine di copertina la foto di Andrea Dianetti a Tale e Quale Show. Quando Dianetti è venuto a conoscenza dello scambio di persona ha subito twittato: “Articolo in Russia sui Maneskin, ma guardiamo attentamente la foto“, scatenando l’ilarità del web.

Andrea Dianetti: da Amici al successo a Tale e Quale Show 2022

La fama di Andrea Dianetti è sicuramente legata alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi dove si è classificato al secondo posto. Intervistato da donnapop.it ha raccontato: “Sicuramente ci sono stati tanti cambiamenti a livello lavorativo e personale. La difficoltà sta sempre nel capire bene cosa uno vuole fare; c’è questo dualismo fra cosa vuoi fare e cosa puoi fare. O molto spesso pensi di voler fare qualcosa, invece poi scopri che non è ciò che è giusto per te. A quel punto bisogna ridimensionarsi e accorgersi che la strada che vorresti percorrere è diversa da quella che invece stai percorrendo. A me per fortuna è successo poco, non ho mai completamente stravolto le mie ambizioni, però spesso ho dovuto ridimensionare le idee che avevo“. Non solo attore, Dianetti è molto seguito anche sui social dove ha un seguito davvero importante. “Ho capito che ero un influencer quando ho consigliato una tavoletta per il water che si alza velocemente e scende invece lentamente. L’hanno comprata in 50! A parte gli scherzi, collaboro con tantissimi sponsor, da Philips a Venchi a IKEA… quindi immagino che in me riscontrino un potenziale da questo punto di vista” – ha detto l’attore che ha concluso dicendo – “io sponsorizzo solo ciò che mi piace, ad alcune cose infatti ho detto di no. Assolutamente no al gioco d’azzardo, no all’alcool… ci sto molto attento a questo. Essendo io un po’ ipocondriaco e germofobico ho sponsorizzato il purificatore d’aria, per farti un esempio. Certo, se dovessero presentarsi con una valigetta piena di soldi per farmi promuovere i cappelli da indiano forse un piccolo sforzo lo farei!”.

