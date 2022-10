Andrea Dianetti è Gianni Togni, Tale e Quale Show 2022/ Canterà “Luna”?

Andrea Dianetti è Gianni Togni, Tale e Quale Show 2022: può fare la differenza

Andrea Dianetti sarà Gianni Togni nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2022. Non è certo che canterà “Luna“, il suo cavallo di battaglia, ma probabilmente la scelta cadrà su questa canzone che ha spopolato nelle hit degli anni Ottanta. La somiglianza dovrebbe esserci, Togni ha i lineamenti delicati e un corpo snello, come Andrea. Per quanto riguarda la voce, questa volta dovrebbe essere a portata delle sue corde, perchè non è graffiante ma limpida e pulita. Il pubblico si aspetta molto da questa esibizione, sopratutto vorrebbe vedere di nuovo Andrea sul podio e chissà se questa volta non sarà quella giusta? Il pubblico social ha apprezzato molto l’esibizione di Andrea Dianetti settimana scorsa anche se ha vinto Rosalinda Cannavò.

Nonostante questo secondo il pubblico la vittoria se la meritava lui, oltretutto l’attrice è stata aiutata dai suoi compagni che le hanno regalato molti punti utili per salire la classifica. Per qualche follower Andrea con la sua imitazione è riuscito ad essere migliore dell’originale. I fan di Lauro la pensano diversamente. Andrea sul palco è sembratao stanco, mentre Lauro sta dritto in modo sexy e sportivo. La sua camminata non aveva nulla a che fare con l’originale. Purtroppo non tutti si fidano a imitarlo e tutto cade in caricature, sembrava che avesse sonno. Anche questa volta il giudizio di Malgioglio è stato azzeccato.

Andrea Dainetti e un perfetto Achille Lauro a Tale e Quale Show 2022

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 Andrea Dianetti si è esibito per ultimo e ha portato l’imitazione di Achille Lauro con “Bam Bam Twist”. Nonostante il cantante fisicamente sia diverso da Lauro è riuscito ad entrare nel personaggio e cantare con il tono stanco e muoversi in maniera svogliata, tipico di Achille. Il trucco era quasi perfetto, i tatuaggi sono stati riprodotti tutti. Durante la settimana alla domanda: “Come ti senti?”, la risposta è stata sempre la stessa: “Stanco”. Nella clip di presentazione ha dichiarato che questo programma sta mettendo a dura prova la sua relazione, ma la sua compagna capirà. Panariello c’ha creduto, si è mosso bene, la somiglianza nel trucco e la postura erano perfetti.

A Loretta Goggi è piaciuto tutto, poi ha aggiunto che imitare Lauro sembra facile, lasciandolo così come va, invece il cantante è molto preparato, ha fatto tante cose anche come regista. Andrea è riuscito ad imitarlo rispettandone il lato artistico che non sempre viene apprezzato. Per Malgioglio, Lauro è un grande trasformista, ma in questa esibizione Andrea gli è sembrato mezzo addormentato come se avesse bevuto dieci tazze di camomilla. A fine puntata Andrea Diaretti ha totalizzato 53 punti classificandosi al quarto posto.

