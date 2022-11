Andrea Dianetti è Irama, Tale e Quale Show 2022/ ‘Torna’ ad Amici per una sera: ve lo ricordate nel 2005?

Andrea Dianetti, Tale e Quale Show 2022: dopo l’omaggio a Togni tocca a Irama

Nuova esibizione per Andrea Dianetti a Tale e Quale Show 2022. Per il simpaticissimo concorrente di Raiuno, questa sera, venerdì 4 novembre, c’è l’intrigante imitazione di Irama. Un cantante giovane ed in continua evoluzione, capace di stregare i suoi fan con uno stile unico. Andrea Dianetti dovrà sudare le cosiddette sette camicie per offrire una performance convincente e credibile, soprattutto dopo le luci e le ombre della scorsa settimana, quando ha omaggiato Gianni Togni.

Tra i giudizi più spietati, come al solito, quello di Cristiano Malgloglio, che non è stato tenero nei suoi confronti: “A mio avviso non hai azzeccato la timbrica. Ce l’hai messa tutta ma non eri come lui”, gli ha detto senza mezze misure. Decisamente più morbidi e positivi i commenti degli altri giurati, Panariello e Goggi, sorpresi piacevolmente da Dianetti.

Andrea Dianetti, la sfida Irama e il “ritorno” ad Amici

Al di là dei pareri benevoli di buona parte della giuria, che ha definito “molto bravo” Andrea, anche il pubblico in studio sembra aver apprezzato la sua performance. Non sono mancati infatti gli applausi alla fine della sua esibizione. Questa sera, però, la musica cambia completamente. Ad attenderlo un’imitazione molto diversa rispetto alla settimana scorsa, sia da un punto di vista di trucco e outfit, sia vocale.

Grande curiosità quindi di capire come se la caverà Andrea Dianetti, con l’aiuto dei coach e di tutto lo staff, nei panni dell’ex talento di Amici. Amici, una scuola che – forse non tutti sanno – Dianetti ha frequentato nel 2005 quando ancora c’era la categoria recitazione.

