Andrea Dianetti imita Gianna Nannini a Tale e quale show 2022/ Dopo Irama conquisterà la giuria?

Andrea Dianetti sarà Gianna Nannini a Tale e Quale Show

Andrea Dianetti è pronto a stupire ancora una volta il pubblico e la giuria di Tale e Quale Show 2022 questa settimana portando sul palcoscenico l’imitazione della rocker Gianna Nannini. Una prova non semplice per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che dovrà calarsi nei panni della rocker senese cercandone di imitare perfettamente la voce e il suo accento. Un’imitazione che potrebbe funzionare permettendo così a Dianetti di vincere la puntata conquistando punti importanti al fine della classifica finale del varietà condotto da Carlo Conti che prestò proclamerà il vincitore di questa edizione.

Durante l’ultima puntata, Andrea ha conquistato il pubblico e la giuria imitando Irama sulle note di “Ovunque sarai”. Un brano importante per il giovane attore che poco prima dell’esibizione ha raccontato: “questa canzone va a toccare delle corde un po’ così, perché mi fa pensare a mio padre che non c’è più. Irama la dedicò alla nonna ma è un attimo dedicarlo ad altri parenti. Mio padre si chiamava Roberto, aveva un anno più di me, non c’è età che tenga, anche se è passato del tempo”.

Andrea Dianetti conquista con l’imitazione di Irama

L’imitazione di Andrea Dianetti a Tale e Quale Show 2022 di Irama ha conquistato critica e pubblico. La giuria al completo si è complimentata con l’attore. A cominciare da Loretta Goggi: “bravissimo! Tu canti molto bene, hai un’impostazione da cantante!”, mentre Giorgio Panariello ha sottolineato “questa tua dedica a tuo padre la sento anche un po’ mia perché ho una vicenda simile perché non ho mai conosciuto mio padre, quindi l’ho sentita anche un po’ mia”.

Infine la parole è passata a Cristiano Malgioglio, l’unico a trovare un difetto : “sei stato molto intonato, con un bravo molto difficile, anche se non hai la voce come Irama”.

ANDREA DIANETTI È IRAMA, TALE E QUALE SHOW 2022/ Goggi commossa e standing ovation: "Sei stato bravissimo"













