ANDREA DIPRÈ, EX DI SARA TOMMASI/ “Uomini come lui si sono approfittati di me”

Chi è Andrea Diprè?

Andrea Diprè è uno dei personaggi più controversi del mondo dello spettacolo. Attivo soprattutto su Youtube, fa spesso parlare di sé per via delle sue uscite provocatorie e fuori dagli schemi. Andrea Diprè nasce come avvocato e critico d’arte, anche se sul web fa carriera come “giornalista”. Celebri le sue interviste a personaggi trash e starlette del web, pubblicate sul suo canale a cadenza regolare. Uno dei personaggi televisivi con cui ha avuto a che fare (e che di fatto ha contribuito ad accrescerne la fama) è la soubrette Sara Tommasi. Con lei, Diprè ha avuto una relazione molto chiacchierata, sulla quale la Tommasi è tornata di recente: a suo dire, Andrea si sarebbe approfittato di lei e della sua psicologia fragile. Questo il suo racconto a Nicole Persico di Sky: “Se penso che uomini come Andrea Diprè si siano approfittati di me? Sicuramente sì, certo. Ero fragile, incosciente, stavo male e non mi curavo. Era sotto lo sguardo di tutti che fossi una persona malata”.

Sara Tommasi: dopo Andrea Diprè l’incontro con Angelo

Dopo la fine del rapporto “squallido” con Andrea Diprè, Sara Tommasi ha dichiarato di essere guarita e di aver superato quel momento. Con Diprè non ha più nessun tipo di contatto. “Nessuno nei miei confronti ha avuto buon senso”, ricorda Sara con una punta di amarezza. “Mi hanno abbandonato in situazioni molto brutte e io non ero in grado di difendermi. Mia madre non mi ha mai abbandonato anche quando ero quella persona orribile. Per il resto quasi nessuno. Si sono allontanati tutti. C’è stato un momento in cui ho pensato di non farcela”. Oggi aspetta un figlio da Angelo, di cui però non si sa quasi nulla. “Accanto a me adesso c’è Angelo”, conferma, “ci siamo conosciuti in un ristorante mentre ero a cena con delle amiche. Lui è stato il primo che mi ha fatto battere davvero il cuore. Lui è un ragazzo normale. Fa l’imprenditore nell’ambito delle acque naturali”.

