Andrea Diprè in ospedale per overdose: come sta?/ L’annuncio sui social, ma nessuna conferma ufficiale

Andrea Diprè sarebbe ricoverato per overdose

Andrea Diprè sarebbe ricoverato in ospedale per una presunta overdose. L’annuncio è arrivato dalla pagina Instagram Videotecadipreista che dà notizie sulle sue condizioni di salute. Stando al post pubblicato dalla pagina in questione, Diprè diventato popolare sui social dai tempi della sua frequentazione con Sara Tommasi, sarebbe in gravi condizioni anche se il condizionale è d’obbligo. Nel post, inoltre, si legge come Diprè sia ricoverato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, ma per ora non ci sarebbe alcuna conferma ufficiale da parte dello staff sanitario dell’ospedale.

«Ciao a tutti. Gestisco questa pagina per Andrea. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all’ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale Andrea si è drogato negli ultimi anni». Il post poi continua: «Non avrei voluto dire nulla ma dato che la notizia sta circolando mi sembra opportuno darla in via ufficiale, anche perché so quanto Andrea avrebbe voluto che tutti lo sapessero. Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea. Ci vediamo presto Andrea», il messaggio del post.

Andrea Diprè ricoverato: nessuna conferma dall’ospedale

Dopo la diffusione della notizia sul ricovero di Andrea Diprè, Bufale.net, portale specializzato nello scoprire fake news, ha provato ad avere più informazioni. Secondo quanto riporta Bufale.net, l’amministratore della pagina Videotecadipreista sarebbe stato contattato da un amico di Diprè per diffondere la notizia.

“Tramite un post pubblicato martedì pomeriggio, l’admin afferma di essere stato contattato a sua volta da un caro amico del giornalista, il quale avrebbe confermato il ricovero presso una struttura ospedaliera di Trento. Al momento non è dato saperne di più, in quanto la suddetta struttura non ha fornito una risposta ai nostri quesiti”, si legge su Bufale.net.

