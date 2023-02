“Andrea Diprè sta male”/ La compagna Alisha: “In clinica a disintossicarsi? È fake”

“Andrea Diprè sta male”. A dirlo in un video pubblicato sui social network è la compagna Alisha Griffanti, la quale ha denunciato ciò che sta accadendo attorno all’avvocato. Nei giorni scorsi, infatti, come riportato da Il Fatto Quotidiano, quest’ultimo si è reso protagonista su Tik Tok di alcuni filmati realizzati in compagnia dell’influencer romano Er Brasiliano. I due si mostrano in una clinica a Praga, dove il quarantottenne si sarebbe recato per disintossicarsi dalla cocaina.

Biagio Di Maro, dopo Uomini e donne lo sbarco su TikTok/ Esplode la polemica

In realtà, secondo la donna, non ci sarebbe nulla di vero dietro ai video. “Andrea non è entrato in clinica perché tutto quello che avete visto è una farsa del Brasiliano, ora vi dico tutto e vi chiedo di prestare attenzione perché è una situazione molto delicata che io non so più gestire”, ha affermato. È per questo che Alisha ha invitato i followers a non credere a quelle immagini. “Il video che sta girando di Andrea che sale le scale della clinica è un fake come anche tutti gli altri video. Ora io non voglio pensare che il Brasiliano sia una persona cattiva però sicuramente ha preso la situazione in modo molto superificale, ha forse preso questo incontro un po’ come una collaborazione tra influencer giusto con l’intento di fare hype”.

Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip, 27 febbraio?/ Edoardo Donnamaria a rischio

“Andrea Diprè sta male”, la denuncia della compagna Alisha Griffanti

Alisha Griffanti ha raccontato nel video pubblicato sui social network che lei stessa avrebbe voluto che Andrea Diprè si curasse in una clinica. “Stavo facendo dei piccoli passi insieme a lui, dopo averlo indirizzato insieme ad altre persone che gli vogliono bene verso il percorso di disintossicazione. Lo stavo pian piano convincendo ad entrare in clinica finché in questi giorni non è andato su il Brasiliano che è un influencer amico suo, il quale mi aveva detto che aveva intenzione di accompagnare lui Andrea in clinica soltanto che lo ha fatto per finta e per scopi pubblicitari”, ha ribadito.

Funerali Maurizio Costanzo/ Diretta video streaming: "Voleva una preghiera..."

Adesso le condizioni di salute dell’avvocato sarebbero dunque peggiorate. “Andrea è una persona che ha gravi disturbi psichiatrici e sta molto male ed infatti Andrea ne è uscito malissimo da questo incontro, è completamente fuori di testa perché sa di avere mentito a me, sa di avere mentito al pubblico e non sa gestire questa situazione in cui si trova. Sa che lo voglio lasciare perché si è comportato male insieme al Brasiliano, si è fatto manipolare”. E conclude: “Chiedo a voi di non credere a nessun video che vedrete insieme al Brasiliano perché sono tutte delle pagliacciate e fate capire ad Andrea che deve affidarsi alle persone giuste altrimenti io mando veramente a fan**o tutti e non ne voglio più sapere nulla”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA