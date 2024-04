Andrea Dotti, chi è il secondo marito di Audrey Hepburn/ Dal colpo di fulmine al divorzio dopo 13 anni

Andrea Dotti, chi è il secondo marito di Audrey Hepburn: il primo incontro

Audrey Hepburn, musa del cinema internazionale, ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. L’attrice è stata sposata due volte. Il primo matrimonio con Mel Ferrer, nel 1954, è entrato in crisi dopo alcuni anni dalla vita coniugale giungendo al divorzio nel 1968. E’ stato proprio in quel periodo che Hepburn ha incontrato il suo secondo marito, lo psichiatra italiano Andrea Dotti.

I due si sono conosciuti durante una crociera ed è stato subito amore a prima vista. La coppia è convolata a nozze a Roma nel 1969 e l’anno seguente è nato il figlio Luca Dotti. Proprio quest’ultimo ha recentemente raccontato al Corriere della Sera il rapporto d’amore tra i genitori, finito dopo 13 anni.

L’amore tra Audrey Hepburn e il secondo marito Andrea Dotti: “Colpo di fulmine”

A parlare dell’amore tra Audrey Hepburn e il secondo marito Andrea Dotti, è stato il figlio Luca Dotti: “Mamma si era appena separata e aveva accettato un invito di Olimpia Torlonia in crociera in Turchia. In barca c’era anche mio padre, era l’estate del 1968, fu un colpo di fulmine con tanto di matrimonio nel gennaio del 1969. L’anno dopo sono nato io” raccontava il grafico al Corriere della Sera.

Nonostante si trattasse di un amore fortissimo, la famiglia dello psichiatra italiano non accettava la relazione con l’attrice: “I tre fratelli di mio padre l’hanno subito amata, mentre mia nonna Paola, indiscussa capofamiglia, era tanto intelligente e simpatica quanto dispotica. C’erano due aspetti che mandavano in bestia mia nonna: la totale autonomia economica di mia madre e, ancora peggio, il fatto di restare sorridente di fronte alle peggiori perfidie. Gliene ha fatte un po’ di tutti i colori, ma mia madre si sottraeva con grandi sorrisi“.

