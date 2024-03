Andrea Dotti, chi è il secondo marito di Audrey Hepburn/ Il figlio Luca Dotti: “Fu un colpo di fulmine…”

Andrea Dotti, chi è il secondo marito di Audrey Hepburn e padre di Luca Dotti

Audrey Hepburn, oltre alla sua illustre carriera di attrice, ha anche fatto spesso parlare di sé per la sua movimentata vita privata. Tra flirt passeggeri e relazioni più stabili, l’icona del cinema è stata sentimentalmente legata anche al noto psichiatra italiano Andrea Dotti. Il loro incontro avvenne in un periodo complicato per la diva, che stava attraversando una profonda crisi coniugale con il precedente marito Mel Ferrer, sposato nel 1954 e dal quale divorziò nel 1968.

Galeotta fu una crociera, durante la quale avvenne l’incontro tra Audrey Hepburn e Andrea Dotti, che si innamorarono al primo istante. Il loro matrimonio fu celebrato nel 1969 a Roma e, l’anno successivo, divennero genitori del loro unico figlio Luca. Tuttavia il loro matrimonio non riuscì a superare l’ombra di un presunto tradimento dello psichiatra ai danni dell’attrice, la quale lo accusò di infedeltà. La coppia divorziò 13 anni dopo la celebrazione delle nozze ma, nonostante tutto, conservarono sempre un buon rapporto.

Andrea Dotti e Audrey Hepburn, il figlio: “Fu un colpo di fulmine…“

A raccontare nel dettaglio il primo incontro tra Audrey Hepburn e Andrea Dotti è stato il figlio della coppia Luca Dotti, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso dicembre: “Mamma si era appena separata e aveva accettato un invito di Olimpia Torlonia in crociera in Turchia. In barca c’era anche mio padre, era l’estate del 1968, fu un colpo di fulmine con tanto di matrimonio nel gennaio del 1969. L’anno dopo sono nato io“.

Tuttavia, come raccontato, non fu semplice per la diva del grande schermo farsi accettare dalla famiglia di Andrea Dotti: “I tre fratelli di mio padre l’hanno subito amata, mentre mia nonna Paola, indiscussa capofamiglia, era tanto intelligente e simpatica quanto dispotica. C’erano due aspetti che mandavano in bestia mia nonna: la totale autonomia economica di mia madre e, ancora peggio, il fatto di restare sorridente di fronte alle peggiori perfidie. Gliene ha fatte un po’ di tutti i colori, ma mia madre si sottraeva con grandi sorrisi“.

