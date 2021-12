Andrea, duca di York, ex marito Sarah Ferguson/ Dopo gli scandali le seconde nozze?

Andrea, duca di York: figlio della regina Elisabetta

Andrea, duca di York, è il terzo figlio (secondo maschio) della Regina Elisabetta II e del marito Filippo di Edimburgo. Nato a Londra il 15 ottobre 1959, il principe occupa la nona posizione nella linea di successione al trono britannico. Il 23 luglio 1986 il duca di York ha sposato Sarah Ferguson nell’Abbazia di Westminster. La coppia ha avuto due figlie: Beatrice, nata nel 1988, ed Eugenia, nata nel 1990. Dopo soli cinque anni il matrimonio è entratp in crisi e il 19 marzo 1992 hanno annunciato la separazione. Dopo una serie di scandali tra cui spicca quello relativo al flirt tra Fergie e John Bryan, Andrea e Sarah hanno divorziato nel 1996. Oggi il principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson vivono insieme al Royal Lodge di Windsor e quest’anno hanno trascorso, per la prima volta dal 1992, le vacanze insieme a Balmoral.

Il rapporto tra il principe Andrea e Sarah Ferguson

Dopo anni burrascosi, Andrea e Sarah hanno raggiunto un rapporto disteso e sereno, persino affettuoso: “L’amore che noi nutriamo è molto diverso dall’amore degli altri, nutriamo davvero molto rispetto l’uno per l’altra”, ha detto Fergie ospite di Bruno Vespa a “Porta a porta”. E ricordando il giorno del matrimonio ha detto: “Sono stata la ragazza più fortunata del mondo, era una favola […] stavo sposando un principe molto attraente che peraltro come il principe azzurro aveva anche la spada”. Negli ultimi anni Andrea è stato denunciato per abuso sessuale da Virginia Giuffre, nell’ambito del caso Epstein: “Io lo sostengo al 100 per cento, è un uomo straordinario, gentile, un ottimo padre, un fantastico nonno”, ha spiegato la Ferguson. Nei mesi scorsi una fonte ha dichiarato a Vanity Fair: “Se dopo le accuse di abusi sessuali riuscirà a riprendere in mano la sua vita, il principe desidera risposare Fergie. Il loro amore si è riacceso durante la pandemia di Covid 19. Ora sono più vicini che mai. E si prendono cura l’uno dell’altra”.

