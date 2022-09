Andrea duca di York, figlio Regina Elisabetta: perchè non indossa la divisa militare?/ Revocati i titoli

La parabola di Andrea, duca di York e figlio della Regina Elisabetta

Andrea, duca di York, è il figlio prediletto della Regina Elisabetta. Una vita tra eccessi, scandali e senza divisa regale. Perchè? Dopo essersi contraddistinto nella Marina Militare britannica, l’immagine di Andrew di York è stata macchiata dai suoi comportamenti e dagli scandali che l’hanno travolto. Il primo è stato il fidanzamento con l’attrice porno Koo Stark, poi la fine del matrimonio con l’ex moglie Sarah Ferguson conclusosi per tradimenti, prestiti di soldi ed altro. Sicuramente Andrew è una delle figure più trasgressive e ribelli della Famiglia Reale britannica, ma il peggio è arrivato quando è stato coinvolto nello scandalo Epstein.

Il figlio della Regina Elisabetta, duca di York, si è ritrovato non solo coinvolto nel caso più scabroso del secolo, ma anche accusato di molestie sessuali da parte di Virginia Giuffre, una giovane diciassettenne che ha raccontato di essere stata violentata più volte dal reale. La questione è stata archiviata dopo che il duca di York ha pagato una ingente somma di denaro Virginia Giuffre dopo aver raggiunto un accordo con lei. La stampa britannica ha ipotizzato la cifra record di 12 milioni di sterline.

Andrea, duca di York: perchè non indossa la divisa militare ai funerali della Regina Elisabetta?

In questi giorni, complice la morte della Regina Elisabetta, si è tornati a parlare di Andrea. Il duca di York, infatti, è apparso impietrito ed addolorato dietro al carro funebre dell’amata madre durante la processione del feretro di Elisabetta II per le vie di Edimburgo. Proprio in quest’occasione un ragazzo l’ha offeso urlandogli: “Andrea sei un vecchio malato di mente”. Il ragazzo è stato immediatamente portato via, anche se ha continuato ad offendere il principe: “gli uomini di potere non devono commettere crimini sessuali e farla franca”.

Gli scandali di corte e il più recente caso Epstein hanno costretto la Regina Elisabetta a togliere tutti i titoli militari e i ruoli istituzionali ad Andrea che si è ritirato a vita privata. Per questo motivo il duca di York non indossa la divisa militare.











