Andrea Duro/ Nei panni di Aledis Segura in La cattedrale del mare su Canale 5

Pubblicità

Andrea Duro sta per sbarcare di nuovo in tv e il merito è di una fiction che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo negli ultimi anni. L’attrice interpreterà infatti il ruolo di Aledis Segura ne La cattedrale del mare, al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 19 maggio 2020. Anche se le fan de Il Segreto la ricorderanno di certo per il suo ruolo di Enriqueta nella soap iberica, oppure nella fortunata fiction Velvet. In questo suo nuovo ruolo, il personaggio di Andrea sarà uno dei due fuochi d’amore su cui il protagonista Arnau dovrà prendere una decisione, rivale di Elionor, la cortigiana con cui il ragazzo si deve sposare per decisione della famiglia. Nelle scorse settimane, l’attrice ha voluto rendere omaggio alla madre pubblicando delle foto su Instagram che hanno lasciato a bocca aperta gli ammiratori. “Un grande riferimento per me, mia madre. Ricordo che da bambina ho sempre indossato i suoi vestiti”, ha scritto, “le sue scarpe, ho cercato di ‘truccarmi’ come lei (puoi immaginare il disastro) e volevo essere come lei. Scattare questa foto mi è sembrata un’ottima idea e una sfida divertente”. Clicca qui per guardare la foto di Andrea Duro.

Pubblicità

Andrea Duro, la sua quarantena

Ritrovarsi confinati non è di certo un piacere per Andrea Duro, che ha trovato comunque il modo per tenersi in contatto con i fan. L’attrice infatti ha scelto di smussare gli angoli dell’isolamento tramite i social, continuando a mantenere vivi i contatti con post e Stories. Anche se a dirla tutta sta trascorrendo la quarantena con il suo ragazzo Juan Betancourt. Possiamo vedere entrambi, innamoratissimi, in uno scatto pubblicato dall’attrice la settimana scorsa: sullo sfondo una spiaggia dai toni magici, in quel di Bali, entrambi più che sorridenti. Clicca qui per guardare la foto di Andrea Duro e Jean Betancourt. Un ammiratore in particolare ha chiesto poco tempo fa all’attrice di rivelare come stia riuscendo ad affrontare questo periodo difficile: “Innanzitutto accettando che non sia una buona giornata e che non sta succedendo nulla… fa parte della vita. E per migliorare la sensazione di tristezza, faccio le cose che mi piacciono e mi aiutano, come fare sport, leggere, parlare con i miei amici, cantare a voce alta con la musica ad alto volume”.

Foto, una sfida divertente

Foto, l’affetto di Jean Betancourt

Visualizza questo post su Instagram 🌅 Un post condiviso da Andrea Duro (@andreaduro) in data: 6 Mag 2020 alle ore 4:33 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA