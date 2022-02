Andrea e Beatrice Bonomo, compagno e figlia Giusy Ferreri/ “Lui mi capisce”

Il 20008 è certamente l’anno che ha cambiato la vita a Giusy Ferreri e che ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore. È stato in quel periodo, infatti, in cui ha partecipato a “X Factor“, programma che l’ha lanciata nel mondo della musica, oltre ad avere conosciuto quello che è ancora oggi l’amore della sua vita: Andrea Bonomo. Una volta concluso l’esperienza nel talent show, l’ex cassiera ha pubblicato il suo primo singolo, “Non ti scordar di me“, ancora apprezzato dalle sue fan.

Entrambi hanno sempre cercato di mantenere il più possibile il riserbo sulla loro storia d’amore, suggellata nel 2017 dalla nascita di una bambina: Beatrice. Lui è un geometra, originario di Abbiategrasso, che svolge la sua professione a Vigevano, in provincia di Pavia.

Andrea e Beatrice Bonomo: chi sono gli amori di Giusy Ferreri

Almeno per ora il matrimonio non sembra essere nei piani della coppia, ma questo non influisce minimamente sul sentimento che li lega, come aveva confessato Giusy a Fabio Fazio, ospite di ‘Che tempo che fa’: “Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da più di dieci anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro. Anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”.

La cantante aveva confessato al conduttore anche quali siano le caratteristiche di un uomo che la attraggono maggiormente: “Mi attraggono l’intelligenza, l’ironia, la personalità e la sicurezza. In altre parole, le caratteristiche che ho trovato nel mio compagno”.

