Gianpaolo e Donatella Damato ricordano papà Mino/ “La passeggiata sui carboni ardenti? Ecco perché la fece”

Gianpaolo e Donatella Damato ricordano papà Mino Damato a Oggi è un altro giorno

Si ricorda Mino Damato nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno del 2 giugno 2023 attraverso la memoria dei figli Gianpaolo e Donatella Damato. In studio vengono riproposte alcune delle più importanti interviste, da Josè Carreras a Sting fino alla regina di Giordania; poi si parla della celeberrima scena nella quale Mino Damato passeggia sui carboni ardenti.

I Collage, chi sono?/ Annuncio della band su Rai1: "Importante telefonata da Roma, torniamo ad incidere!"

“Perché lo fece?”, chiede Serena Bortone ai figli di Mino Damato, è Donatella a raccontare l’aneddoto: “Io ricordo che lui era molto indeciso se fare o meno questa esperienza, poi però lo fece all’ultimo della trasmissione. Mi disse che aveva deciso facendo un calcolo, che rischiava più il guro che gli aveva detto ‘sei pronto’ che lui, che al massimo si sarebbe bruciato i piedi. Mi disse che il guro che l’aveva preparato prima avrebbe altrimenti rischiato la credibilità.”

IRENE VELLA, CHI È/ Pesava 120 kg: "Ho imparato a schivare gli sguardi altrui. La gente sa essere cattiva"

Gianpaolo e Donatella Damato: “Ecco come faceva papà Mino ad attirare le grandi celebrità”

Tornando poi alle importanti interviste fatte da Mino Damato nel corso della sua carriera, Serena Bortone chiede come fosse possibile che lui riuscisse ad attirare personalità di tale calibro nelle sue trasmissioni; il figlio Gianpaolo risponde: “Era impressionante, aveva questa dote già dai primi anni ’70, non faceva qualcosa in particolare, allora c’erano i telefoni soltanto e lui chiamava.”

LEGGI ANCHE:

RODOLFO MARTINELLI CARRARESI, MARITO ISABEL RUSSINOVA/ “Orgogliosa della mia famiglia. I nostri figli sono…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA