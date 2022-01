Andrea e Elena, figli Alessandro Preziosi/ Vittoria Puccini, mamma protettiva e..

Andrea e Elena sono i figli del celebre attore Alessandro Preziosi. Mentre il primo è nato dalla storia d’amore con Rossella Zito, la seconda è invece arrivata dalla relazione con Vittoria Puccini. Andrea è nato nel 1995 e assomiglia moltissimo al padre, da cui ha preso soprattutto lo sguardo e la fisicità. Sul profilo social di Alessandro né Andrea né Elena compaiono mai, in quanto l’attore ha deciso di dedicare i suoi account lavorativi esclusivamente alla carriera e alla recitazione. Andrea, a quanto pare, non sembra avere alcuna intenzione di seguire le orme del padre. Probabilmente ha altri progetti per le testa e nel suo futuro non paiono esserci né il mondo della tv né la gettonata carriera da influencer.

Fabrizio Lucci, fidanzato Vittoria Puccini/ Amore scoccato sul set di Anna Karenina

Elena Preziosi, figlia di Alessandro e Vittoria Puccini: l’istinto protettivo della madre

Per quanto riguarda la seconda figlia di Alessandro Preziosi, Elena, sappiamo che è nata nel 2006 e il suo nome in qualche modo sembra un omaggio alla serie televisiva di Elisa di Rivombrosa, dove mamma Vittoria era protagonista. Della vita privata di Elena Preziosi, tuttavia, sappiamo davvero pochissimo perché l’attrice la protegge da ogni incursione della stampa e dagli occhi indiscreti. Della figlia sappiamo che molto spesso, in passato, ha accompagna la madre sul set e che, saltuariamente, si è divertita aiutandola ad imparare il copione e le battute. Oggi Elena è cresciuta, ma tuttora in rete non compaiono foto né informazioni recenti sul suo conto. Evidentemente, la giovane di casa Preziosi, non ama stare al centro dei riflettori.

LEGGI ANCHE:

Cristiana, la fidanzata di Alessandro Preziosi/ Identità top secretVittoria Puccini, compagna Fabrizio Lucci/ Il nuovo progetto cinematografico con Claudio Bisio

© RIPRODUZIONE RISERVATA