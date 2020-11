Andrea e Leonardo Prezioso/ Nuovo arrivo al Collegio 5: i due gemelli alle strette!

Andrea e Leonardo Prezioso sono i nuovi allievi de Il Collegio 5. Nella classe si sono liberati due posti dopo l’espulsione di Bettin e Crivellini, questo dà spazio all’ingresso di due nuovi ragazzi. Nel video di presentazione scopriamo che sono pugliesi, hanno 17 anni e ammettono sin da subito che “dove siamo noi c’è sempre casino. Facciamo casino in tutta la Puglia, siamo i re del casino.” E in merito al loro andamento scolastico svelano: “A scuola andiamo male, i nostri voti sono tipo la schedina. Ci piace stare al centro dell’attenzione e alcune volte siamo stati espulsi… ma la vita e una e ce la viviamo!” Andrea e Leonardo sono anche dei conquistatori: si vantano infatti di avere “tutte le ragazze che vogliamo”.

Andrea e Leonardo Prezioso al Collegio 5: i gemelli subito in difficoltà

Il loro ingresso nella classe e la conoscenza con gli altri collegiali non però benissimo. Nascono infatti problemi di comunicazione: i due gemelli parlano un dialetto pugliese molto stretto che gli altri non comprendono. Viceversa, i due sembrano non comprendere i compagni. In più, devono recuperare l’intero programma se vogliono accedere direttamente alla seconda fase del Collegio , quindi affrontare una prova d’ingresso scritta e una orale. I due, però, appaiono abbastanza sconfitti in partenza. Come loro, anche i compagni appena acquisiti dovranno superare un esame.



