Si chiamano Andrea e Maria, i genitori di Alice Campello, influencer e moglie di Alvaro Morata. In pochi sono a conoscenza che Alice proviene da una famiglia molto ricca, visto che il padre Andrea Campello ricopre il ruolo di amministratore unico della Campello Motors, una concessionaria di automobili. L’uomo è sposato da tantissimo tempo con Maria e insieme hanno costruito una bellissima famiglia composta da due figli: il primogenito Alessandro e la figlia Alice, diventata famosa come influencer e poi come la moglie di Alvaro Morata. Ma chi sono i genitori di Alice Campello? Il papà Andrea è il fondatore di Campello Motors, una concessionaria che distribuisce i marchi FCA nel Nord Est; un’azienda di grandissimo successo che ha registrato numeri da record.

Andrea è stato appassionato sin da bambino di automobili; una passione che poi trasformato in un lavoro visto che giovanissimo, a soli 18 anni, ha iniziato a muovere i primi passi lavorando come agente per la Fiat. Dopo aver maturato esperienza nel 26 anni ha aperto la prima concessionaria di automobili con mandato Ford stabilendo un record: è stato il più giovane concessionario d’Italia.

Chi sono Andrea e Maria, i genitori di Alice Campello

Andrea e Maria, i genitori di Alice Campello, vivono lontano dal mondo della televisione e dei social, anche se il papà di Alice ricopre un ruolo prestigioso all’interno dell’azienda di cui è fondatore. Specializzatosi nella vendita di auto a km 0, Andrea nel corso della sua carriera è diventato un numero uno nel settore visto che oggi ricopre il ruolo di Ceo della Campello Motors, una concessionaria di automobili che opera sul territorio di Venezia e di Padova. Non è dato sapere, invece, cosa fa Maria, la mamma di Alice Campello.

Nella famiglia Campello c’è anche Alessandro, fratello maggiore di Alice, di cui si conoscono pochissime informazioni se non che è felicemente impegnato con Giulia Sartor.