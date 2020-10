Andrea e Nicole, Matrimonio a prima vista 2020/ Coppia in crisi: lui insofferente a..

Tra le coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista di certo ad aver scatenato più commenti da parte del web è quella composta da Andrea e Nicole. Sembrava andare tutto per il meglio tra i due fino a quando non hanno iniziato a farsi spazio i primi, forti dubbi. È soprattutto Andrea ad aver manifestato perplessità nei confronti della sua novella sposa. La bella Nicole sembra non averlo conquistato del tutto, o almeno, non dal punto di vista fisico. Andrea e Nicole sono partiti per la splendida Como, ma è proprio qui che sono nati i primi dissapori per via dell’aspetto fisico di Nicole, criticato dal suo sposo. Parole, quelle di Andrea, che hanno sollevato un vero polverone sul web, con pesanti critiche nei suoi confronti.

Andrea e Nicole, la rottura è vicina? Ecco perché…

Andrea e Nicole stanno vivendo momenti altalenanti in queste prime puntate di Matrimonio a prima vista. I due hanno deciso di trascorrere un giorno a Milano da lei e il successivo a Pesaro da lui. Eppure la situazione continua a peggiorare: l’insofferenza di Andrea nei confronti della sua sposa e del suo fisico non si placa, anzi, aumenta. Nella puntata in onda questa sera, 27 ottobre, scopriremo se questa insofferenza da parte di Andrea sia insormontabile oppure se il rapporto che si è istaurato tra i due in questi giorni prevalga sul resto. Qualora sia invece l’insoddisfazione per l’aspetto fisico di Nicole a prevalere, tra i due potrebbe arrivare a breve già una rottura definitiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA