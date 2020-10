Andrea e Nicole, Matrimonio a prima vista/ Critiche sul fisico di lei: coppia in lite

Andrea Ghiselli ha 28 anni, Nicole Soria, invece è una 29enne. Secondo i tre esperti di Matrimonio a prima vista, questa coppia ha un’affinità del 79% è per questo che si è deciso di portarli all’altare. La partenza per questa coppia è stata abbastanza altalenante: se per Nicole a colpirla sono stati gli occhi di Andrea, lo sguardo di lui è caduto subito sulle formosità della ragazza e, in particolare, sul suo décolleté. Ma è proprio delle forme di Nicole che si discuterà questa sera, nel nuovo appuntamento con il programma di Real Time. Stando, infatti, alle anticipazioni pare che Andrea criticherà la forma fisica della moglie, richiamandola a causa di una colazione ‘troppo abbondante’.

Nicole e Andrea a Matrimonio a prima vista: critiche dal web per…

La coppia composta da Andrea e Nicole sta facendo già discutere. I due protagonisti di Matrimonio a prima vista hanno scatenato pareri contrastanti sul web. Molto positivi per lei, meno invece per lui. E di certo, dopo i commenti che lui farà sulla corporatura della moglie, la situazione non farà che peggiorare in quuesto senso. Ecco, infatti, alcune impressioni che arrivano da Instagram sulla coppia: “Lei bellissima intelligente sexy. Lui un emerito cretino. Un ragazzino egocentrico”; e ancora “Lei è troppo per lui, peccato che ha trovato un così davanti, infantile ragazzino”; “Ma sto Andrea pensa di essere un super figo ??? Un belloccio da tronista? Ma ridimensionati ed impara L educazione”. Insomma, opinioni negative che concordano tra loro.



