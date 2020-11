Andrea e Nicole, Matrimonio a prima vita Italia/ Lui si fidanza con Sitara, ma…

Colpo di scena nello speciale di Matrimonio a prima vista Italia 2020 in onda questa sera. A regalarlo sarà la coppia formata da Andrea e Nicole che, durante l’incontro con gli esperti, la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini, racconteranno i motivi che li hanno portati a lasciarsi. Andrea, in particolare, racconterà come ad influire sulla scelta di lasciarsi sia stata l’impossibilità di poter vivere stabilmente il loro rapporto. Nicole non è riuscita a trasferirsi a Pesaro da lui e i diversi stili di vita avrebbero portato i due ad allontanarsi. Tuttavia, il vero colpo di scena arriverà quando Andrea svelerà di essersi innamorato e fidanzato con Sitara, ex moglie di Gianluca. Un doppio tradimento per Nicole che considerava Sitara un’amica e che, ai microfoni di Fanpage, ha raccontato la sua delusione. “Eravamo amiche, oggi si rimangia la nostra amicizia per giustificare l’avermi nascosto una frequentazione con mio marito […] Andrea mi ha illusa che gli piacessi fin dal primo istante solo per soddisfare il suo bisogno di contatto fisico”.

ANDREA E NICOLE SI LASCIANO: LUI TORNA SINGLE ANCHE DOPO IL FIDANZAMENTO CON SITARA

Il matrimonio tra Andrea e Nicole non è andato nel migliore dei modi e, nello speciale in onda questa sera su Real Time, i due ex coniugi racconteranno tutti i motivi che hanno portato alla separazione. Se, tuttavia, Nicole ha scelto di ricominciare da se stessa, Andrea si era fidanzato con Sitara. Usiamo il passato perchè come hanno raccontato gli stessi Andrea e Sitara in un’intervista rilasciata a Fanpage, si sono lasciati anche se tra i due c’è ancora un ottimo rapporto. “Nessun dramma. Con Sitara siamo rimasti amici, andrò presto a Roma a trovarla e con Luca faremo una diretta appena riavremo i social. Siamo rimasti in buoni rapporti, anche se ammetto i primi quindici giorni, dopo la fine della nostra relazione, sono stati tosti”, ha raccontato Andrea a Fanpage. Una storia che non è durata e che ha ferito Nicole che si è sentita doppiamente tradita. Cos’altro racconteranno durante lo speciale di Matrimonio a prima vista Italia? Lo scopriremo questa sera.





© RIPRODUZIONE RISERVATA