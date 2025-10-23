Andrea e papà Fabio, dal sogno al possibile trionfo a Io Canto Family: la coppia punta in alto in vista della finale

Io Canto Family indimenticabile per Andrea e papà Fabio, ora li aspetta la finale

Entusiasmo alle stelle per Andrea e papà Fabio in vista della finale di Io Canto Family. Padre e figlio hanno agguantato quello che di per se è già un grande traguardo e adesso sono pronti a giocarsi il tutto per tutto per vincere. Dalla loro parte hanno l’approvazione dei giudici Patty Pravo e Noemi, le quali durante tutto il percorso a Io Canto Family li hanno sostenuti e spronati a fare del loro meglio. In queste settimane, infatti, i monteclarensi finalisti di Io Canto Family hanno regalato ottime performance, mostrando complicità e doti vocali notevoli.

Con una meravigliosa interpretazione assieme a Giusy Ferreri sulle note di Tutto Scorre dei Negramaro, la coppia ha strappato il pass per la finale. E ora cresce la curiosità di vedere nuovamente all’opera Andrea e suo padre.

Andrea e papà Fabio volano in finale a Io Canto Family: dal sogno al possibile trionfo

Dunque, cosa bolle in pentola per la finale di Io Canto Family? Andrea e papà Fabio si sono esercitati duramente per giocarsi al meglio le proprie carte e portarsi a casa il montepremi finale. Dopo la sorpresa della scorsa settimana, in cui hanno visto il piccolo Luca (fratello di Andrea, ndr) esibirsi in Smoke On The Water dei Deep Purple con la grande orchestra del programma, ora vogliono regalarsi un altro momento indimenticabile.

Che sia la vittoria o meno, l’avventura della coppia a Io Canto Family resterà senza dubbi scolpita nei loro ricordi. “Vedere il sorriso di mio figlio Luca dietro la batteria ha riempito di gioia me e Andrea“, ha detto papà Fabio. Ora però testa alla finale.