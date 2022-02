Andrea e Piera, Uomini e Donne/ “Io sono più presa, l’ho baciato subito”

Nuovi protagonisti per il trono over di Uomini e Donne. Nella puntata del 21 febbraio, Maria De Filippi ha invitato al centro dello studio Andrea e Piera, cavaliere e dama del trono over che si stanno frequentando ormai da venti giorni. “L’ho scelto subito. Appena l’ho visto ho detto è lui”, ha ammesso Piera sedendosi al centro dello studio. “C’è una forte attrazione fisica e sono andato subito a conoscere lei. Sta nascendo qualcosa e ci sono tante cose di lei che mi piacciono. E’ una donna dolce, empatica e molto ironica ed è importante trovare una donnacon ironia”, ha aggiunto Andrea che, tuttavia, non si sbilancia.

Piera, da parte sua, non nasconde di essere avanti rispetto ad Andrea e di avere tanti dubbi sul reale interesse del cavaliere nei suoi confronti. La dama, infatti, svela il motivo dei suoi dubbi.

Andrea e Piera, nuova coppia di Uomini e Donne?

“Io sono più avanti rispetto a lui. C’è una forte attrazione fisica e, infatti, l’ho baciato subito”, spiega Piera. “Ci sono cose che ancora non mi convincono. Quando balliamo, ad esempio, lui si stacca subito mentre il resterei attaccata a lui“, aggiunge la dama. “Ad una certa età si capisce se qualcosa può nascere o meno”, dice ancora Piera che poi racconta di aver chiesto ad Andrea di conoscere anche altre donne per capire il reale interesse nei suoi confronti.

Il cavaliere conferma l’intenzione di conoscere ancora Piera valudando anche quelli che potrebbero essere, in futuro, alcuni problemi come la distanza. Piera, infatti, è siciliana mentre Andrea arriva da Recanati.

