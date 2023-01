Andrea Eduardo ed Elena: chi sono i figli di Alessandro Preziosi/ Uguali ai genitori

Alessandro Preziosi: cosa fanno nella vita i figli Andrea Eduardo ed Elena

Alessandro Preziosi, ospite domenica Da noi…A ruota libera, si racconterà come un libro aperto tra vita privata e professionale, accennando certamente all’ottimo rapporto con i suoi figli, Eduardo Andrea ed Elena. I giovani sono nati da due relazioni separate del padre: il primogenito è nato dall’amore per Rossella Zito, mentre Elena dalla storia d’amore con Vittoria Puccini. Eduardo Andrea attualmente è nato nel 1995 e attualmente ha 27 anni, più piccola invece Elena, nata nel 2006 e dunque sedicenne.

Alessandro Preziosi: da Rossella Zito, Vittoria Puccini a Costanza/ Chi è la nuova fidanzata

Eduardo Andrea, primo figlio di Alessandro Preziosi e Rossella Zito, a quanto pare non ha seguito le orme dei genitori. Dalle poche informazioni reperibili risulta particolarmente attento alla propria privacy sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Non a caso, prima di qualche tempo fa non era attivo sui social; solo di recente è spuntato il suo profilo instagram dove i fan hanno semplicemente constatato l’incredibile somiglianza con il padre. Stesso discorso per la piccola Elena, avuta dalla relazione con Vittoria Puccini. La giovane non essendo ancora 18enne svolge semplicemente la sua vita da studentessa, in attesa di avere chiaro il proprio futuro magari sulle orme artistiche dei due genitori.

LA VITA BUGIARDA DEGLI ADULTI/ La serie con un buon cast resta "slegata" dalla realtà

Eduardo Andrea ed Elena: l’incredibile somiglianza con Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini

Nonostante la scarsa esposizione, sia mediatica che social, nel tempo non è passata inosservata la figura dei figli di Alessandro Preziosi, ovvero Eduardo Andrea ed Elena. Il primo, dopo aver aperto il suo profilo Instagram e pubblicato le prime foto, ha subito suscitato la curiosità dei fan dell’attore oltre che gran stupore. Il tutto motivato dall’incredibile somiglianza tra padre e figlio, soprattutto quando Alessandro Preziosi era agli inizi della sua carriera. Visto il rapporto genitoriale la cosa dovrebbe essere scontata, ma confrontando le foto di padre e figlio più o meno alla stessa età, sembrano davvero due gocce d’acqua.

Alessandro Preziosi e Elena, ex e figlia di Vittoria Puccini/ "Avevo paura che…"

Stesso discorso per Elena, figlia di Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini; in questo caso però, la sedicenne risulta praticamente identica alla madre. Lo stupore per la splendida somiglianza è stato generato dai primi scatti social dell’attrice in compagnia della figlia dove a colpire è stato principalmente il sorriso. Le foto di Vittoria Puccini confermano anche lo splendido rapporto che vige tra le due, come testimoniato anche dalla diretta interessata in una recente intervista rilasciata per Elle: “Le racconto le mie fragilità come lei mi racconta le sue. Le dico quando sbaglio un provino, quando temo di non essere scelta. Cerco di proporre stimoli che la portino a guardare altrove: altri ideali di donne, non solo estetici“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA