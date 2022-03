Andrea, Emma e Sebastian Rigonat marito e figli Elisa/ “Nozze dopo 10 anni perché…”

Torna questa sera l’appuntamento con “Amici”, uno degli show più longevi della tv italiane e per l’esordio della prima puntata serale del programma condotto da Maria De Filippi saranno l’attore Nino Frassica e la cantautrice Elisa i due special guests che animeranno la scena su Canale 5. E, in attesa di assistere ai momenti a loro dedicati, scopriamo qualcosa di più proprio a proposito dell’artista friulana vista di recente all’ultimo Festival di Sanremo 2022 dove, secondo qualcuno, avrebbe meritato anche di vincere.

VALERIA PERILLI, COMPAGNA GIUCAS CASELLA/ "Matrimonio? Entro fine anno la sposo"

La presenza in studio della 44enne Elisa Toffoli, originaria di Trieste ma cresciuta tra Gorizia e Monfalcone, è l’occasione per accendere i riflettori sulla sua vita privata e la famiglia che nel corso degli anni ha messo su. Infatti la cantautrice che aveva trionfato sul palcoscenico del Teatro Ariston nel lontano 2001, ancora giovanissima, è legata sentimentalmente da tanti anni ad Andrea Rigonat, suo chitarrista e componente della band che la segue, e da cui ha avuto due figli, entrambi venuti alla luce prima che la coppia decidesse di fare il grande passo e di convolare a giuste nozze. Infatti il 22 ottobre 2009 era nata Emma Cecile, la primogenita di casa Rigonat, mentre il 20 maggio 2013 era stata la volta del piccolo Sebastian. Scopriamo qualcosa di più sulla famiglia di Elisa e cosa dice di loro la diretta interessata.

LULÙ SELASSIÈ, AMORE NATO AL GF VIP/ "Non ci lasceremo mai". La convivenza...

ANDREA RIGONAT, MARITO DI ELISA TOFFOLI: LE NOZZE DOPO 10 ANNI E I FIGLI EMMA E SEBASTIAN

Da quasi vent’anni infatti Elisa fa coppia con il suo conterraneo, e quasi coetaneo, Andrea Rigonat: questi, oggi 45enne, è originario di Gorizia ed è noto non solo per la sua carriera di musicista ma anche di produttore: per anni infatti è stato lui la ‘lead guitar’ che accompagnava la sua futura moglie durante i tour in giro per l’Italia ma nel corso della sua carriera può vantare pure delle collaborazioni con artisti del calibro di Tiziano Ferro e Marco Mengoni. Tuttavia, solamente dopo dieci anni di amore e convivenza, la coppia ha deciso di fare il fatidico passo: infatti Elisa e Andrea si sono sposati nel 2015 in quel di Grado, quando erano già diventati per due volte genitori e l’evento è stato speciale per entrambi dato che nelle foto ricordo di quel giorno figurano anche Emma Cecile e Sebastian. Come mai questa scelta? “Avrei avuto paura a sposarmi subito, senza conoscere profondamente l’altro” ha rivelato una volta Elisa che durante una intervista ha spiegato che questo voler procrastinare per diversi anni le nozze alla fine si è rivelata la scelta migliore per un preciso motivo.

Carol Torr, l'ex compagna di Giucas Casella/ "Mai impedito di vedere James"

“Quello è stato un giorno davvero magico, talmente bello che era quasi surreale” ha confessato l’artista friulana che ha spiegato anche come i due figli siano stati importanti non solo per questa sua scelta di vita ma per superare alcuni fantasmi del passato. Come è noto alla primogenita Emma Cecile, mamma Elisa ha dedicato il brano “A modo tuo”, scritto per lei apposta da Luciano Ligabue e i fan dell’artista ricorderanno che nel videoclip realizzato per lanciare questo singolo compariva proprio la figlia avuta da Andrea Rigonat. Come ha ammesso la diretta interessata, i due figli sono stati fondamentali per dimenticare la mancanza del padre che a detta sua l’aveva “abbandonata”, costringendola da sola a trovare la propria strada. Oggi, tuttavia, il passato è alle spalle e pur non amando molto i riflettori e il palcoscenico dei social, la famiglia Rigonat pare felice e un vero e proprio clan che si sposta compatto per tour e concerti, con i piccoli di casa che seguono i genitori anche ai loro concerti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA