Andrea, Emma e Sebastian Rigonat, marito e figli Elisa/ Uniti dalla musica

A volte una condivisione di interessi può rendere una coppia più forte, anche se resta indispensabile non trasmettere al partner le tensioni che possono esserci sul lavoro. Elisa e il marito Andrea Rigonat ne sono la dimostrazione: l’uomo è infatti un chitarrista, oltre a essere un produttore musicale, e ha avuto la possibilità di conoscere quella che è poi diventata la moglie della sua vita proprio grazie a una collaborazione artistica che era nata tra loro.

Il primo incontro tra loro risale addirittura al 1996, anno in cui lui era entrato a far parte della band dell’artista che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2001 con “Luce“. A lui era stato affidato il ruolo di lead guitar, grazie a cui aveva la possibilità di seguire l’artista anche in tournèe. Stare fianco a fianco così a lungo ha poi contribuito alla nascita di un sentimento che resiste fortissimo ancora oggi.

Nel periodo in cui è entrato a far parte della band, Rigonat era già fidanzato. Elisa, invece, era single e aveva inziato a provare quasi subito un sentimento per lui. L’amore tra loro è nato poi ufficialmente un anno dopo quando entrambi non avevano un partner al loro fianco.

Nel corso del tempo, Andrea ha avuto modo di avviare una collaborazione ancora più stretta con la cantante. Lui l’ha aiutata nella realizzazione del brano “Disco Heart“, oltre ad avere collaborato in passato con Tiziano Ferro e Marco Mengoni. I due si sono sposati solo recentemente nel 2015 quando ad arricchire la loro unione erano arrivati già due figli, Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebasian, venuto alla luce nel 2013.

