Andrea Evans, chi è e come è morta l’attrice di Beautiful e Una vita da vivere/ Aveva 66 anni

Addio ad Andrea Evans, star di Una vita da vivere e Beautiful

Il mondo del cinema internazionale piange la morte di Andrea Evans, attrice statunitense di numerose fiction e serie tv, tra cui Una vita da vivere e Beautiful. L’attrice è morta all’età di 66 anni domenica 9 luglio a causa di un tumore al seno: la notizia è stata confermata a People dal suo ex manager, Don Carroll. Anche il suo attuale manager, Nick Leicht, ha confermato la sua morte, dicendo alla rivista: “Ho lavorato con Andrea negli ultimi 7 anni. Era un talento straordinario e una gioia assoluta con cui lavorare“.

Luisito Suarez è morto: era bandiera della Grande Inter/ Aveva 88 anni, calcio a lutto

Andrea Evans è divenuta famosa per aver interpretato l’adolescente ribelle e combina guai Tina Lord nella soap americana Una vita da vivere. È stata anche nominata agli Emmy Award nel 1988 come miglior giovane attrice in una serie drammatica, grazie alla sua interpretazione di Tina. Ma l’attrice ha preso parte anche alla longeva soap Beautiful, nella quale ha recitato nel 1999-2000 e poi nel 2011, interpretando il ruolo di Tawny Moore, madre di Amber.

Arnaldo Forlani è morto/ Ex Presidente del Consiglio e segretario Dc aveva 97 anni

Il cordoglio dei colleghi per la morte dell’attrice

Carroll ha detto a People che Andrea Evans ha mantenuto una stretta cerchia di amici e ha trattato quelli a lei vicini come se fossero una famiglia. “Le persone spesso pensano che debba essere molto simile ai personaggi che ha interpretato in televisione“, ha detto Carroll. “In realtà, i suoi giorni più belli sono stati vissuti senza trucco, con i capelli raccolti in treccine e un berretto in testa a Disneyland con sua figlia Kylie“.

Come riporta People, la morte della Evans è stata pianta sia dagli attori che dalla famiglia. Melissa Archer, che ha recitato in OLTL, l’ha definita “una notizia straziante“. “Andrea era una donna gentile, divertente con cui lavorare e una professionista“, ha scritto la Archer su Facebook. “Mi sento così fortunato di aver potuto recitare con lei in OLTL e The Bay the Series“. Anche Kassie DePaiva, che ha lavorato al fianco di Evans in OLTL, ha postato sul sito dei social media. “Così rattristato sentire della scomparsa di questa talentuosa attrice. Ha contribuito a mettere OLTL sotto i riflettori. Il cancro fa schifo!“.

Coco Lee, morta la 48enne cantante/ In coma dopo tentato suicidio: soffriva di depressione

© RIPRODUZIONE RISERVATA