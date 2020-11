Andrea, ex compagno Patrizia De Blanck al GF Vip/ “Un grande amore” poi si baciano!

Sorpresa romantica per Patrizia De Blanck nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. In Casa, nella glass room, arriva Andrea, il famoso ortopedico di cui ha parlato qualche settimana fa e con il quale ha avuto una storia d’amore. I due si rivedono e lei è al settimo cielo alla visione del quel suo amore del passato. Anche Andrea ammette di esserlo molto e racconta qualche aneddoto del loro passato: “Sono stato gelosissimo una volta che si è fatto operare da un altro, non gliel’ho mai perdonato! Lei è bravissima, non so come faccia a resistere con le abitudini che ha a tutti i confort! Questa ragazza con la poca visibilità che mi ha dato mi ha fatto molto del bene.”

Andrea e Patrizia De Blanck confermano la loro storia d’amore: “5 anni insieme”

Alfonso Signorini indaga però nella sfera romantica, chiedendo ai due cosa ci sia stato tra loro. Il primo a svelarlo è proprio Andrea: “Se c’è stato del tenero? Molto tenero! – poi aggiungere – Lei tigre del materasso? È molto in forma, molto!” Patrizia De Blanck conferma la loro relazione: “C’è stato un grande amore! Ci siamo presi, lasciati, ripresi e rilasciati.” Per coronare questo incontro, Signorini chiede loro un bacio anche se col vetro di mezzo, i due non si tirano indietro e si baciano ‘appassionatamente’.



