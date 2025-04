L’ingresso di Andrea Favaretto nel cast degli esperti di Matrimonio a prima vista (edizione Italia) è stato molto apprezzato dal pubblico per via del suo modo di fare con le coppie, dove non ha problemi a strigliarle quando ce n’è bisogno. Insieme a lui, ancora una volta, ci saranno altri due esperti: la sessuologa Nada Loffredi e il sociologo Mario Abis.

Chi sono Sara e Nicola, coppia di Matrimonio a Prima Vista 2025/ La famiglia come valore in comune

Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul life coach del noto programma di Real Time: classe 1973, a soli 23 anni ha mosso i primi passi nella formazione frequentando un corso di motivazione tenuto da un esperto life coach. Dapprima diventa allievo e poi piano piano diventa uno degli esperti più apprezzati nel Bel Paese, fino ad arrivare ad aprire una sua scuola dal titolo che si chiama Unconventional Coaching School.

Concorrenti Matrimonio a prima vista 2025: chi sono?/ Le coppie e le presentazioni dei sei single

Andrea Favaretto: la vita privata del life coach di Matrimonio a prima vista

Ha lavorato con molti personaggi del mondo dello spettacolo, il life coach Andrea Favaretto, che fa parte ancora una volta del cast del popolare programma di Real Time, inoltre ha formato le risorse umani di aziende quali McDonald’s, Lancome e BMW. Sono centinaia i corsi che ha tenuto e tanti i libri che ha scritto quali Il sistema del successo senza sforzo, PNL facile e Cosa ti aspetti dalla vita? L’acronimo sta per Programmazione Neurolinguistica.

Come ha spiegato in una vecchia intervista, Andrea Favaretto a Matrimonio a prima vista ha un ruolo ben delineato ovvero quello di lavorare con le coppie, andarle a trovare nella loro convivenza in special modo quando scoppiano le crisi, cercando di riflettere sui meccanismi che stanno mettendo in atto. Cosa si sa, invece, della sua vita privata? È una persona molto riservata eppure si sa che è felicemente sposato da sei anni con Francesca Simonato dalla quale ha due figli, un maschio e una femmina.

Mario Abis, chi è il sociologo di Matrimonio a prima vista/ Curiosità sul suo passato